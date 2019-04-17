Суд стал на сторону минчан, которые судились со Спецкомбинатом из-за снесенных крестов и оград

Источник материала: Tut.by

В Минске закончился суд по Военному кладбищу. Жители столицы судились со «Спецкомбинатом КБО», который без их ведома убрал памятники и ограды с могил их близких. Суд Фрунзенского района Минска решил, что предприятие должно компенсировать трем истцам моральный вред — по тысяче рублей.



Ирина Маркевич рядом со стандартным подголовником, который установили на могиле ее деда. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Донат Яканюк, Ирина Маркевич и Анжелика Сергеева судятся со Спецкомбинатом КБО, который демонтировал ограды и кресты на могилах их близких. По этому спору прошло несколько заседаний. Во вторник 17 апреля в суде Фрунзенского района выступил замдиректора по идеологической работе КУП «Спецкомбинат КБО» Сергей Тур. Именно он был старшим по благоустройству на Военном кладбище.

Раньше выяснилось, что надмогильные сооружения по крайней мере над двумя из трех захоронений не считались ветхими.

В суде Сергей Тур высказал свою версию, почему снесли надмогильные сооружения в каждом из случаев. Например, ограду на могиле священника Туровского (деда истца Яканюка) снесли по просьбе священника церкви Александра Невского, которая находится на Военном кладбище.

— Через неделю работы в секторе № 2 ко мне подошел протоирей Николай Коржич. Он попросил меня демонтировать ограду, которая находится рядом с церковью — мы там работы не проводили. Ограда была наполовину вросшая в землю, непонятно какого цвета. Я спросил служителей прихода Александра Невского, чье это захоронение и почему нужно снести ограду. Сказали, что ограда мешает им при благоустройстве, а еще что эта могила относится к церкви (…). Я спросил: а как же быть с родственниками людей, которые здесь захоронены? На это мне отец Николай сказал, что с родственниками все решат.

По словам Сергея Тура, сначала он отказывался помочь, но потом распорядился, чтобы рабочие помогли демонтировать ограду.

— Рабочие демонтировали три стороны ограды. Четвертую — нет, потому что там проходит высоковольтный кабель. Ее потом демонтировали работники церкви. Куда делась после этого вся ограда — я не знаю, — сказал Сергей Тур.

За превышение полномочий Сергея Тура дисциплинарно наказали на работе.

Крест и ограду на могиле родственников Ирины Маркевич, по объяснению «Спецкомбината КБО», снесли, потому что их признала ветхой комиссия по инвентаризации, а Маркевич после этого ее не благоустроила. Более того, представитель «Спецкомбината КБО» заявил, что у предприятия нет документов, подтверждающих, что в этой могиле похоронен именно дед Ирины.

Надмогильные сооружения над могилой родственников Анжелики Сергеевой демонтировали во время сноса большого дерева, которое росло рядом: большой пень, по мнению «Спецкомбината», невозможно было удалить без памятников неподалеку.

— Действовали в форс-мажорной ситуации, — заявил представитель ответчика Валерий Жук.

— Ничего сложного нет просверлить дырки в пне, заложить туда вещество и удалить пень химическим методом, подождать, пока он разрушится, — высказалась Анжелика Сергеева во время прений 18 апреля. — Да, это длительный процесс, но можно было сохранить ограждение. Можно было поступить не шаблонно, но «Спецкомбинат КБО» действует именно так.

Анжелика Сергеева добавила, что возмущена тем, что с ней не связались, когда возникла необходимость сносить памятник и ограду на могиле ее близких.

Ирина Маркевич добавила, что подавала иск во многом не только из-за того, что пострадала сама, но и ради других горожан, которые пострадали от действий «Спецкомбината КБО» по благоустройству на Военном кладбище. Она отметила, что благоустройство подразумевает уборку и ремонт надмогильных сооружений.

— Мне думается, что были превышены полномочия «Спецкомбината». По моему мнению, на кладбище проводилась реконструкция, которая требовала особых разрешений, — отметила Ирина Маркевич.

Близкие похороненных на Военном кладбище оценивали свой моральный ущерб от действий «Спецкомбината КБО» в 10 тысяч рублей каждый. Прокурор просил отказать в удовлетворении иска.

Суд встал на сторону истцов, при этом уменьшив сумму компенсации за моральный вред. Он решил взыскать со «Спецкомбината КБО» в пользу истцов по 1000 рублей, плюс расходы на судебные издержки.

Напомним, благоустройство Спецкомбината КБО на Военном кладбище вызвало бурную реакцию общественности не только в связи с тремя могилами. По поводу законности действий Спецкомбината были обращения в прокуратуру. Несколько месяцев на кладбище работали волонтеры — красили кресты и ограды на могилах, которые Спецкомбинат признал заброшенными, чтобы защитить их от сноса. Само Военное кладбище является историко-культурной ценностью.

Прокуратура вынесла предписание по поводу работ на Военном кладбище, потребовав их остановить — до разработки проекта реконструкции кладбища. При этом Минкульт считал, что Спецкомбинат имел право благоустраивать могилы , руководствуясь только законом о погребении.