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Лукашенко учредил герб и флаг Могилевского района
18.04.2019 21:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 18 апреля подписал указ № 150 «Об официальных геральдических символах», которым учреждаются герб и флаг Могилевского района.
Герб Могилевского района представляет собой варяжский щит, пересеченный двумя волнистыми полосами — серебристого и зеленого цветов. В верхнем поле размещена фигура рыцаря с мечом в поднятой руке, а внизу изображены три цветка льна. Флаг будет голубого цвета, а в его центре — герб района, сообщает пресс-лужба главы государства.
Геральдические символы Могилевского района учреждаются в целях сохранения и развития его исторических традиций.
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Герб Могилевского района представляет собой варяжский щит, пересеченный двумя волнистыми полосами - серебристого и зеленого цветов.
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