Лукашенко учредил герб и флаг Могилевского района

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 18 апреля подписал указ № 150 «Об официальных геральдических символах», которым учреждаются герб и флаг Могилевского района.

Герб Могилевского района представляет собой варяжский щит, пересеченный двумя волнистыми полосами — серебристого и зеленого цветов. В верхнем поле размещена фигура рыцаря с мечом в поднятой руке, а внизу изображены три цветка льна. Флаг будет голубого цвета, а в его центре — герб района, сообщает пресс-лужба главы государства.

Геральдические символы Могилевского района учреждаются в целях сохранения и развития его исторических традиций.