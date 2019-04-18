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В Беловежской Пуще пытаются спасти самое древнее низинное болото Европы

18.04.2019 23:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беловежской Пуще обеспокоены экологической проблемой: самое дикое болото Европы находится на грани исчезновения из-за «нарушенного гидрологического баланса». Дикое — ровесник египетских пирамид. Болоту больше шести тысяч лет. В мире таких мест сохранилось всего четыре. Если его водную систему не восстановить сегодня, то скоро под угрозой может оказаться вся Беловежская Пуща. Об этом сообщили в эфире ОНТ.

Волна активности короеда позади, но в Беловежской Пуще до сих пор подсчитывают ущерб, который нанес вредитель за несколько засушливых жарких месяцев. Тысячи гектаров леса — под корень и в щепки. Вековым деревьям просто не хватило влаги, чтобы устоять перед жуком. Что будет с природой, если вмешается человек? В 1950-х годах прошлого столетия никто этому значения не придавал.

Работой над ошибками ученые Национального парка и Франкфуртского зоологического общества занялись вместе несколько лет назад. Первым эксперимент применили на осушенном рядом болоте. Никор возродить таким, как создала природа, не удалось. Дикое от вмешательства человека пострадало меньше, потому шансы спасти его сейчас больше.

Чтобы болото не обмелело, на осушенной территории (больше 300 гектаров) построят 25 плотин. Когда уровень грунтовых вод поднимется, влага перестанет уходить в поля. Ученые надеются, что смогут вернуть в болото жизнь и дом десяткам животных и птиц из Красной книги.

Построить плотины намерены за месяц, но вот результат будет виден лишь через несколько лет. Специалисты уверены, что это добавит лесу иммунитет от короеда.

 
 
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В Беловежской Пуще обеспокоены экологической проблемой: самое дикое болото Европы находится на грани исчезновения из-за «нарушенного гидрологического баланса»....
 
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