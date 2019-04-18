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Тепло, но дождь. Погода в Витебске в выходные

19.04.2019 06:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выходные будут дождливыми, но теплыми — такой прогноз дает pogoda.by.

В субботу, 20 апреля, сплошная облачность, целый день дождь. Температура воздуха — +7…9°С.

В воскресенье, 21 апреля, возможен дождь. Воздух прогреется до +11°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Выходные будут дождливыми, но теплыми.
 
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