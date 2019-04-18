Интеграция и пропаганда, история одного убийства и сексуальные забабоны белорусов - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня важный для страны день: президент обратится с ежегодным посланием народу и парламенту . Обычно во время этого выступления Александр Лукашенко раздает задачи вертикали на год и комментирует самые недавние события. Мы тут прикинули, о чем президент почти наверняка скажет в этот раз . Главная интрига, конечно, — выборы (но есть и еще один очень злободневный вопрос ). Подождем, подождем до 10.30 — и вспомним пока, чем страна и мир жили вчера.





Вчера президент отменил одиозный указ № 488 , а еще разрешил самозанятым гражданам оказывать услуги и для юридических лиц. Все подробности — здесь . А если все остальные вдруг захотят узнать, когда и как будут расти ваши зарплаты и пенсии — то вот здесь вам Минтруда все расскажет .

, а еще разрешил самозанятым гражданам оказывать услуги и для юридических лиц. . А если все остальные вдруг захотят узнать, когда и как будут расти ваши зарплаты и пенсии — то . Как там наша «более глубокая интеграция» с Россией ? Помните, вчера Дмитрий Медведев заявил , что Москва передала разработанные Россией предложения по дальнейшей интеграции? «Но Дмитрий Анатольевич, возможно, не в курсе, что мы уже давно направили наши ответные предложения», — парировал глава белорусского МИД Макей (и Куропаты, кстати, он вчера тоже прокомментировал ).

? Помните, вчера Дмитрий Медведев , что Москва передала разработанные Россией предложения по дальнейшей интеграции? «Но Дмитрий Анатольевич, возможно, не в курсе, что мы уже давно направили наши ответные предложения», — глава белорусского МИД Макей (и Куропаты, кстати, он вчера тоже ). Вы заметили, кстати, что в Беларуси резко выросло количество пророссийских пропагандистских ресурсов ? Там постоянно выходят материалы, «содержащие язык вражды в отношении различных социальных, политических, религиозных, профессиональных групп населения Беларуси… Публикации используют агрессивную шовинистическую риторику, порой открыто ставят под сомнение существование самостоятельно белорусского этноса и языка, искажают и дискредитируют историю Беларуси», — к такому мнению пришел автор исследования-мониторинга «антибелорусской дезинформации и пропаганды» в интернете. Одним из наиболее «агрессивных источников антибелорусской дезинформации и пропаганды с использованием языка вражды», по мнению автора исследования, является сайт общественных организаций российских соотечественников в Республике Беларусь «Вместе с Россией» Ross-bel.ru. Владелец домена — посольство России в Беларуси.













И еще немного о культуре. Что вы, друзья, знаете о нашем эротическом фольклоре ? Не слышали вовсе? А ведь в нем много интересного (например, обряд, который должен был способствовать росту полового органа у мужчин)! Мы нашли необычные сексуальные забабоны наших предков — а кое-где откровенно приврали. Сможете вот в этом тесте отличить чистейший вымысел от этнографической правды ?

? Не слышали вовсе? А ведь в нем много интересного (например, обряд, который должен был способствовать росту полового органа у мужчин)! Мы нашли необычные сексуальные забабоны наших предков — а кое-где откровенно приврали. ? А в спорте у нас что? Юниорская сборная Беларуси по хоккею играет на чемпионате мира среди хоккеистов в возрасте до 18 лет. Наши парни начали с победы — и вчера раскатали чехов ! Сегодня играют против Финляндии, держим кулачки ( тренер просит не сглазить ).

Все новости четверга, 18 апреля

Кстати. Завтра же республиканский субботник. Не знаем, как вы, но чиновники, как и в прошлом году, проведут его на малых родинах. Давайте расскажем, где будут трудиться премьер-министр, вице-премьеры и некоторые министры. А если у вас субботника нет и заняться нечем, да еще вы к тому же вчера вдруг пропустили прямой эфир нашей «Экономики на пальцах» — не беда, можно пересмотреть в записи. Обсуждали, чем закончится дружба айтишников с Лукашенко — и нашли там один подвох… Ладно, не будем спойлерить — смотрите сами . Хорошей пятницы, друзья (и вы видели, что вышел новый трек Тимы Белорусских? Надо слушать !)

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