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Интеграция и пропаганда, история одного убийства и сексуальные забабоны белорусов - все за вчера

19.04.2019 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня важный для страны день: президент обратится с ежегодным посланием народу и парламенту. Обычно во время этого выступления Александр Лукашенко раздает задачи вертикали на год и комментирует самые недавние события. Мы тут прикинули, о чем президент почти наверняка скажет в этот раз. Главная интрига, конечно, — выборы (но есть и еще один очень злободневный вопрос). Подождем, подождем до 10.30 — и вспомним пока, чем страна и мир жили вчера.


  • Вчера президент отменил одиозный указ № 488, а еще разрешил самозанятым гражданам оказывать услуги и для юридических лиц. Все подробности — здесь. А если все остальные вдруг захотят узнать, когда и как будут расти ваши зарплаты и пенсии — то вот здесь вам Минтруда все расскажет.
  • Как там наша «более глубокая интеграция» с Россией? Помните, вчера Дмитрий Медведев заявил, что Москва передала разработанные Россией предложения по дальнейшей интеграции? «Но Дмитрий Анатольевич, возможно, не в курсе, что мы уже давно направили наши ответные предложения», — парировал глава белорусского МИД Макей (и Куропаты, кстати, он вчера тоже прокомментировал).
  • Вы заметили, кстати, что в Беларуси резко выросло количество пророссийских пропагандистских ресурсов? Там постоянно выходят материалы, «содержащие язык вражды в отношении различных социальных, политических, религиозных, профессиональных групп населения Беларуси… Публикации используют агрессивную шовинистическую риторику, порой открыто ставят под сомнение существование самостоятельно белорусского этноса и языка, искажают и дискредитируют историю Беларуси», — к такому мнению пришел автор исследования-мониторинга «антибелорусской дезинформации и пропаганды» в интернете. Одним из наиболее «агрессивных источников антибелорусской дезинформации и пропаганды с использованием языка вражды», по мнению автора исследования, является сайт общественных организаций российских соотечественников в Республике Беларусь «Вместе с Россией» Ross-bel.ru. Владелец домена — посольство России в Беларуси.


  • Россия вчера запретила экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов, а еще расширила запрет на ввоз некоторых украинских товаров. «Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры», — пояснил Медведев.
  • Кстати, как они там, в Украине? Выборы все ближе, напряжение все выше. Давайте вот здесь попробуем разложить, в чем феномен Владимира Зеленского — и где его откровенно слабые места. Но именно там и именно сейчас, считают эксперты, политическая пешка может стать ферзем. Разговоры о том, что за спиной у Зеленского стоят кланы и конкретная фигура Коломойского (кстати, а что он сам сейчас говорит?) во многом справедливы. Но это нисколько не исключает возможности превращения ставленника в самостоятельную фигуру (отличите, кстати, настоящего Зеленского от киношного «слуги народа»?). Вчера кандидат Зеленский представил членов своей команды — и некоторых вы точно знаете. Сегодня наконец пройдут дебаты, а в воскресенье Украина сделает свой выбор. Эту предвыборную гонку назвали одной из самых грязных в истории Украины — по количеству примененных грязных технологий эта кампания установила рекорд.
  • А помните, недавно Беларусь уведомила «Транснефть» о намерении повысить на 23,1% тариф на прокачку российской нефти по своей территории? Федеральная антимонопольная служба России вчера посчитала доводы Беларуси о необходимости повышения тарифа необоснованными. Рассказываем, что теперь.
  • Страна несколько дней наблюдала за перевоплощениями бюста Ленина у лунинецкого завода: серому бетонному вождю сперва покрасили брови, бороду, усы и глаза, а затем срочно перекрасили в бронзовый цвет. На заводе «Полесьеэлектромаш» искренне удивляются, почему приключения бюста Владимира Ильича вызвали такой ажиотаж. «Нам, — говорят, — конечно, обидно, потому что Сережа [художник] очень старался. Но больше никаких экспериментов с Лениным не будет».


  • Вы обязательно должны прочесть эту историю длиной в 14 лет. Летом 2005 года в деревне Белыничского района произошла страшная трагедия: убили семью из шести человек, в том числе двоих детей. На следующий день милиция задержала подозреваемых: все пятеро — местные жители, старшему тогда было 24 года, младшему — 18. Все они признали вину на следствии, но в суде в один голос заявили: их били и заставляли сознаться в том, чего они не делали. Суд оправдал ребят по обвинению в убийстве — что в Беларуси случается крайне редко! — а через 14 лет всех задержали снова — и снова обвиняют в том же убийстве. В письмах домой мужчины, как и 14 лет назад, пишут, что никого не убивали.
  • Вот у нас очень интересная история из элитного коттеджного поселка у Цнянского водохранилища. Владельцы участков ждут подключения к коммуникациям — и не могут ни строиться, ни жить. Власти Минска проблему решают своеобразно: изымают пустующие участки и незаконсервированные недострои. Люди негодуют: «Это чиновничий беспредел, если бы были коммуникации, мы бы уже давно построились». Давайте разбираться! А вот эта минчанка и вовсе без жилья осталась: пока она судилась с застройщиком, ее дом… просто снесли вместе с прописанными там людьми.
  • Ой, а вы где живете? Если в Минске в районе Национальной библиотеки, то тоже, наверное, два дня страдали от шума? «Трясет Национальную библиотеку, причем изнутри. Работать нормально невозможно», — жаловались нам читатели. Как думаете, в чем причина оказалась?
  • А видели жесткую схватку рыси и волка в Налибокской пуще? Вы не поверите, но победила рысь (а вот волк, похоже, потом умер от ран — больше его в пуще не видели). Редкий случай!
  • Вчера во всем мире отмечали Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия). Давайте посмотрим, какие белорусские архитектурные объекты нуждаются в защите и помощи со стороны государства. И знаете, в чем проблема? Деньги — да: в 2018 году на содержание и развитие сферы культуры государство выделило 0,41% от ВВП (в 2017 году эта сумма была еще меньшей — 0,39%). Если откинуть дипломатию и назвать вещи своими именами, это абсолютные копейки, за счет которых культура просто не может полноценно функционировать. В этом году некоторым объектам дадут немного денег, но это не спасет ситуацию в целом. Но нас волнует еще и системный кризис в белорусской культурной политике, и вся наша боль — здесь. Вчера чиновники от культуры, кстати, собрались и обсудили, почему наши музейные экспозиции остались в 20 веке и что у нас не так с реставрацией замков.


  • И еще немного о культуре. Что вы, друзья, знаете о нашем эротическом фольклоре? Не слышали вовсе? А ведь в нем много интересного (например, обряд, который должен был способствовать росту полового органа у мужчин)! Мы нашли необычные сексуальные забабоны наших предков — а кое-где откровенно приврали. Сможете вот в этом тесте отличить чистейший вымысел от этнографической правды?
  • А в спорте у нас что? Юниорская сборная Беларуси по хоккею играет на чемпионате мира среди хоккеистов в возрасте до 18 лет. Наши парни начали с победы — и вчера раскатали чехов! Сегодня играют против Финляндии, держим кулачки (тренер просит не сглазить).

Все новости четверга, 18 апреля

Кстати. Завтра же республиканский субботник. Не знаем, как вы, но чиновники, как и в прошлом году, проведут его на малых родинах. Давайте расскажем, где будут трудиться премьер-министр, вице-премьеры и некоторые министры. А если у вас субботника нет и заняться нечем, да еще вы к тому же вчера вдруг пропустили прямой эфир нашей «Экономики на пальцах» — не беда, можно пересмотреть в записи. Обсуждали, чем закончится дружба айтишников с Лукашенко — и нашли там один подвох… Ладно, не будем спойлерить — смотрите сами. Хорошей пятницы, друзья (и вы видели, что вышел новый трек Тимы Белорусских? Надо слушать!)

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня важный для страны день: президент обратится с ежегодным посланием народу и парламенту. Обычно во время этого выступления Александр Лукашенко раздает...
 
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