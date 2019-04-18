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Тепло и пасмурно. Погода в Гродно в выходные
19.04.2019 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные на Гродненщине будет пасмурно, но тепло. Воздух прогреется до +15°С, могут пройти дожди, сообщает
В субботу, 20 апреля, весь день будет пасмурно, к вечеру обещают дождь. Температура воздуха днем — до +15°С.
В воскресенье, 21 апреля, также пасмурно, слабый ветер, ночью — дождь. Воздух днем прогреется до +13°С.
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В выходные на Гродненщине будет пасмурно, но тепло. Воздух прогреется до +15°С. Могут пройти дожди.
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