Хмурый апрель. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Да-а-а, не такими гомельчане представляли себе выходные в разгар апреля… Но уж как есть.

По данным pogoda.by, ближайшие дни будут хмурыми и серыми. Зато стихнет ветер.

В субботу ожидается до +14°C, пасмурно.

В воскресенье — на пару градусов теплее и возможен дождь.

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