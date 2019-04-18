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Хмурый апрель. Погода в Гомеле в выходные
19.04.2019 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Да-а-а, не такими гомельчане представляли себе выходные в разгар апреля… Но уж как есть.
По
В субботу ожидается до +14°C, пасмурно.
В воскресенье — на пару градусов теплее и возможен дождь.
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Не такими мы представляли себе выходные в разгар апреля. Но известно давно - у природы нет плохой погоды.
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