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В субботу в Бресте будет до +16, а в воскресенье - дождь

19.04.2019 08:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но облачными.

В субботу днем будет сплошная облачность, воздух прогреется до 16 градусов тепла, сообщает pogoda.by.

После обеда в воскресенье возможен дождь. Температура воздуха составит +10…+12°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но облачными.
 
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