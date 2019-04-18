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В субботу в Бресте будет до +16, а в воскресенье - дождь
19.04.2019 08:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но облачными.
В субботу днем будет сплошная облачность, воздух прогреется до 16 градусов тепла,
После обеда в воскресенье возможен дождь. Температура воздуха составит +10…+12°С.
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Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но облачными.
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