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Часть автобусов в Могилеве в субботу будет ходить по расписанию буднего дня
19.04.2019 08:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эту субботу, 20 апреля, некоторые автобусы в Могилеве будут ходить по расписанию буднего дня,
По графику буднего дня будут ходить автобусные маршруты №№ 38, 39, 40.
Автобусы №№ 15, 17, 43 будут ходить в утренние часы «пик».
На автобусные маршруты №№ 4, 9, 10, 11, 20, 24, 30 выйдут дополнительные машины.
Остальной общественный транспорт в Могилеве будет ходить по расписанию выходного дня.
20 апреля в общественном транспорте Могилева будут действовать проездные билеты рабочего дня.
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