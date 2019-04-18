Часть автобусов в Могилеве в субботу будет ходить по расписанию буднего дня

Источник материала: Tut.by

В эту субботу, 20 апреля, некоторые автобусы в Могилеве будут ходить по расписанию буднего дня, сообщили в горисполкоме. Это связано с проведением республиканского субботника.

По графику буднего дня будут ходить автобусные маршруты №№ 38, 39, 40.

Автобусы №№ 15, 17, 43 будут ходить в утренние часы «пик».

На автобусные маршруты №№ 4, 9, 10, 11, 20, 24, 30 выйдут дополнительные машины.

Остальной общественный транспорт в Могилеве будет ходить по расписанию выходного дня.

20 апреля в общественном транспорте Могилева будут действовать проездные билеты рабочего дня.