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Часть автобусов в Могилеве в субботу будет ходить по расписанию буднего дня

19.04.2019 08:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эту субботу, 20 апреля, некоторые автобусы в Могилеве будут ходить по расписанию буднего дня, сообщили в горисполкоме. Это связано с проведением республиканского субботника.

По графику буднего дня будут ходить автобусные маршруты №№ 38, 39, 40.

Автобусы №№ 15, 17, 43 будут ходить в утренние часы «пик».

На автобусные маршруты №№ 4, 9, 10, 11, 20, 24, 30 выйдут дополнительные машины.

Остальной общественный транспорт в Могилеве будет ходить по расписанию выходного дня.

20 апреля в общественном транспорте Могилева будут действовать проездные билеты рабочего дня.

 
Теги: Могилев
 
 
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Это связано с проведением республиканского субботника.
 
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