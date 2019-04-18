ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Химия будущего, квесты, огненное шоу - академбиблиотеки приглашают на "Библионочь"

19.04.2019 08:08 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академические библиотеки примут участие в акции "Библионочь - 2019", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Каждая библиотека подготовила насыщенную научную, образовательную и развлекательную программу. В частности, Центральная научная библиотека НАН Беларуси приглашает взрослых и детей почувствовать себя настоящими исследователями и прикоснуться к тайнам химических явлений. Став участником программы "Элементы жизни", посетители библиотеки смогут узнать о химии будущего и о том, как влияют химические соединения на организм человека, проверить свои знания в увлекательных квестах и викторинах, собственными глазами увидеть микромир химических элементов. Также в программе заявлен научно-популярный стендап от проекта "Умный Минск".

"Гостей ожидают всевозможные выставки: калейдоскоп уникальных старинных книг, лучшие книги мировой литературы, экскурс в прошлое с научно-популярными журналами XX века. Будут представлены творческие эксперименты, книжная архитектура, арт-терапия, музыкальная игра на фруктах, кулинарная алхимия, вокально-танцевальный микс от Центра национальных культур, живая гитарная музыка, мастер-класс по аргентинскому танго, огненное шоу от театра Illizium", - отмечают в НАН.

Белорусская сельскохозяйственная библиотека подготовила программу совместно с Республиканской научной медицинской библиотекой. Тема вечера - "Агроусадьба приглашает". В программе предусмотрены викторины, настольные игры, квест, фотозоны, танцевальная и музыкальная программы с живой музыкой, чтение стихов, психологический тренинг, образовательные и познавательные лекции по здоровому образу жизни и психологии, выставки книг и печатной продукции. Для детей будет организована детская площадка с мастер-классами по изготовлению украшений для комнатных растений из вторсырья, экомастерская, аквагрим, живой уголок и многое другое. А Республиканская научная медицинская библиотека организует игры "Взрыв мозга" и "Мафия".

"Библионочь" стартует сегодня в 19:00. Вход на все мероприятия вечера свободный.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академические библиотеки примут участие в акции "Библионочь - 2019", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук. Каждая...
 
Новости дня
Новости общества
 
Тепло, но дождь. Погода в Витебске в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика