Источник материала: БелТА

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академические библиотеки примут участие в акции "Библионочь - 2019", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Каждая библиотека подготовила насыщенную научную, образовательную и развлекательную программу. В частности, Центральная научная библиотека НАН Беларуси приглашает взрослых и детей почувствовать себя настоящими исследователями и прикоснуться к тайнам химических явлений. Став участником программы "Элементы жизни", посетители библиотеки смогут узнать о химии будущего и о том, как влияют химические соединения на организм человека, проверить свои знания в увлекательных квестах и викторинах, собственными глазами увидеть микромир химических элементов. Также в программе заявлен научно-популярный стендап от проекта "Умный Минск".

"Гостей ожидают всевозможные выставки: калейдоскоп уникальных старинных книг, лучшие книги мировой литературы, экскурс в прошлое с научно-популярными журналами XX века. Будут представлены творческие эксперименты, книжная архитектура, арт-терапия, музыкальная игра на фруктах, кулинарная алхимия, вокально-танцевальный микс от Центра национальных культур, живая гитарная музыка, мастер-класс по аргентинскому танго, огненное шоу от театра Illizium", - отмечают в НАН.

Белорусская сельскохозяйственная библиотека подготовила программу совместно с Республиканской научной медицинской библиотекой. Тема вечера - "Агроусадьба приглашает". В программе предусмотрены викторины, настольные игры, квест, фотозоны, танцевальная и музыкальная программы с живой музыкой, чтение стихов, психологический тренинг, образовательные и познавательные лекции по здоровому образу жизни и психологии, выставки книг и печатной продукции. Для детей будет организована детская площадка с мастер-классами по изготовлению украшений для комнатных растений из вторсырья, экомастерская, аквагрим, живой уголок и многое другое. А Республиканская научная медицинская библиотека организует игры "Взрыв мозга" и "Мафия".

"Библионочь" стартует сегодня в 19:00. Вход на все мероприятия вечера свободный.-0-