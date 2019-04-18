ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Европарламент одобрил новые визовые правила. Визы могут подорожать для нас до 80 евро, но не прямо сейчас

19.04.2019 08:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

18 апреля Европарламент одобрил новые визовые правила. Кроме облегчения процедуры получения визы изменения включают в себя и подорожание шенгенской визы с 60 до 80 евро. Но не спешим паниковать.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что за новые правила?

Новая визовая политика ЕС включает в себя несколько важных пунктов. Один из них — более гибкие процедуры по получению визы. В частности, путешественники смогут подавать свои заявки за 6 месяцев до запланированной поездки (9 месяцев для моряков) вместо текущих 3 месяцев, и в большинстве случаев — непосредственно в стране своего проживания. Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет могут быть освобождены от платы за визу.

Также планируется, что будут выдаваться многократные визы с более длительным сроком действия: благодаря введению общих обязательных правил частые путешественники с положительной историей виз могут получить многократную визу с постепенно увеличивающимся сроком действия от 1 года до максимум 5 лет.

Но самое важное изменение коснется стоимости шенгенской визы: она подорожает с 60 до 80 евро.

А когда правила вступят в силу?

Не завтра и не послезавтра. Новые правила вступят в силу еще не скоро: процедура довольно длительная.

Европарламент и Совет должны официально принять согласованные изменения — это произойдет в ближайшие месяцы. После этого принятый текст будет опубликован в официальном журнале Европейского союза, и только через 6 месяцев после опубликования новые правила вступят в силу.

То есть визы для белорусов подорожают до 80 евро?

Надеемся, что нет. Беларусь и ЕС почти достигли договоренности об упрощении визового режима. Правда, по словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, есть определенные сложности — из-за реадмиссии и мигрантов, которые попадают в ЕС из России через Беларусь.

«Соглашение надо подписывать в комплексе с соглашением о реадмиссии. Мы договорились о переходном периоде. Но с Россией у нас тоже есть соглашение о реадмиссии. И Россия не согласна идти на это — что мигранты, которые нелегально попали с российской территории на нашу территорию, а потом в ЕС, будут возвращены Евросоюзом России — она не готова их принимать», — рассказал Макей.

По его словам, Беларусь и ЕС должны выработать механизм возврата таких мигрантов на территорию Беларуси.

Если в ближайшее время соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС будет подписано, то стоимость «шенгена» для белорусов снизится до 35 евро (при оформлении визы в посольстве).

И даже если новые визовые правила ЕС успеют вступить в силу раньше, то после подписания соглашения стоимость шенгенской визы для белорусов снизится с 80 до 35 евро.

Ну, а если же соглашение так и не будет подписано, то да — мы будем платить за визу 80 евро.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если в ближайшее время соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС будет подписано, то стоимость «шенгена» для белорусов не подорожает до 80 евро,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Тепло и пасмурно. Погода в Гродно в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика