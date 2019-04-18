Европарламент одобрил новые визовые правила. Визы могут подорожать для нас до 80 евро, но не прямо сейчас

Источник материала: Tut.by

18 апреля Европарламент одобрил новые визовые правила. Кроме облегчения процедуры получения визы изменения включают в себя и подорожание шенгенской визы с 60 до 80 евро. Но не спешим паниковать.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что за новые правила?

Новая визовая политика ЕС включает в себя несколько важных пунктов. Один из них — более гибкие процедуры по получению визы. В частности, путешественники смогут подавать свои заявки за 6 месяцев до запланированной поездки (9 месяцев для моряков) вместо текущих 3 месяцев, и в большинстве случаев — непосредственно в стране своего проживания. Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет могут быть освобождены от платы за визу.

Также планируется, что будут выдаваться многократные визы с более длительным сроком действия: благодаря введению общих обязательных правил частые путешественники с положительной историей виз могут получить многократную визу с постепенно увеличивающимся сроком действия от 1 года до максимум 5 лет.

Но самое важное изменение коснется стоимости шенгенской визы: она подорожает с 60 до 80 евро.

А когда правила вступят в силу?

Не завтра и не послезавтра. Новые правила вступят в силу еще не скоро: процедура довольно длительная.

Европарламент и Совет должны официально принять согласованные изменения — это произойдет в ближайшие месяцы. После этого принятый текст будет опубликован в официальном журнале Европейского союза, и только через 6 месяцев после опубликования новые правила вступят в силу.

То есть визы для белорусов подорожают до 80 евро?

Надеемся, что нет. Беларусь и ЕС почти достигли договоренности об упрощении визового режима. Правда, по словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, есть определенные сложности — из-за реадмиссии и мигрантов, которые попадают в ЕС из России через Беларусь.

«Соглашение надо подписывать в комплексе с соглашением о реадмиссии. Мы договорились о переходном периоде. Но с Россией у нас тоже есть соглашение о реадмиссии. И Россия не согласна идти на это — что мигранты, которые нелегально попали с российской территории на нашу территорию, а потом в ЕС, будут возвращены Евросоюзом России — она не готова их принимать», — рассказал Макей.

По его словам, Беларусь и ЕС должны выработать механизм возврата таких мигрантов на территорию Беларуси.

Если в ближайшее время соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС будет подписано, то стоимость «шенгена» для белорусов снизится до 35 евро (при оформлении визы в посольстве).

И даже если новые визовые правила ЕС успеют вступить в силу раньше, то после подписания соглашения стоимость шенгенской визы для белорусов снизится с 80 до 35 евро.

Ну, а если же соглашение так и не будет подписано, то да — мы будем платить за визу 80 евро.