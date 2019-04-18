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В Пинске появится KFC
19.04.2019 09:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ресторан сети быстрого питания откроют в Пинске,
Планы о желании работать в Пинске представитель компании «Бел Фуд Сервис», владеющей франшизой KFC в Беларуси, озвучил еще в 2015 году.
В конце марта из гипермаркета «Евроопт», что по улице Партизанской, съехала пиццерия «ПрестоПицца». С тех пор просторное помещение пустовало.
Договор на аренду пустующих площадей подписан с владельцами франшизы KFC в Беларуси. В мае начнется ремонт и переоборудование помещения по корпоративным стандартам.
Открытие KFC планируется к июню.
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Планы о желании работать в Пинске представитель компании «Бел Фуд Сервис», владеющей франшизой KFC в Беларуси, озвучил еще в 2015 году.
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