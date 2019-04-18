В Пинске появится KFC

Источник материала: Tut.by

Ресторан сети быстрого питания откроют в Пинске, пишет Медиа-Полесье.



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Планы о желании работать в Пинске представитель компании «Бел Фуд Сервис», владеющей франшизой KFC в Беларуси, озвучил еще в 2015 году.

В конце марта из гипермаркета «Евроопт», что по улице Партизанской, съехала пиццерия «ПрестоПицца». С тех пор просторное помещение пустовало.

Договор на аренду пустующих площадей подписан с владельцами франшизы KFC в Беларуси. В мае начнется ремонт и переоборудование помещения по корпоративным стандартам.

Открытие KFC планируется к июню.