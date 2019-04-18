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Земляк, которым гордимся

19.04.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Земляк, которым гордимся

Земляк, которым гордимся

Валентина Степановна и Степан Степанович

Владимир Андрейковец из Ольгомеля – старший сын в семье. Он всегда был примером для младших, а теперь этот скромный юноша – пример для учеников своей школы, деревни и даже страны!

…23 марта 2019 года командир отделения военной команды противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ Владимир Андрейковец руководил действиями двух пожарных экипажей во время пожара в деревне Бронная гора. Несмотря на сложную обстановку, парень не растерялся – проявил инициативу, сумел правильно оценить опасные направления распространения огня и умело руководил тушением пожара. Это предотвратило возгорание жилых домов и хозяйственных построек местных жителей.
Военный комиссар района Владимир КОХОВЕЦ вручил родителям Владимира Благодарственное письмо от командования части, где служит их сын. В этом письме есть также слова, которыми родители могут заслуженно гордиться: «Спасибо, что воспитали сына Настоящим Мужчиной и истинным Защитником Отечества».
Приятно и символично, что Благодарственное письмо родителям вручали в школе, где учился Владимир, в классе, где сейчас учится его брат Александр – тоже будущий защитник Оте-чества, который во всём хочет быть похож на старшего брата.
Валентина Степановна и Степан Степанович – родители пятерых детей, трое из которых – сыновья. Владимир – первый сын, который пошёл служить в армию и ему там нравится. 27 мая исполнится год, как он служит.
– Сын у нас добрый, спокойный, работящий. Увлекается рыбалкой, любит ходить за ягодами – черникой, клюквой… Он всегда помогал нам по хозяйству, прислушивался к советам отца, – рассказывает Валентина Степановна. – Вова с детства посещал воскресную школу, в его судьбе и жизни чувствуется Божья рука…
После службы в армии Владимир Андрейковец, вполне вероятно, посвятит себя работе в МЧС. И не потому, что это престижная профессия, а потому, что спасать людей – это зов души, это благородно…
Лилия ГУЩА
Фото автора

 
Теги: Гомель
 
 
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Владимир Андрейковец из Ольгомеля – старший сын в семье. Он всегда был примером для младших, а теперь этот скромный юноша
 
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