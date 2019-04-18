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Амнистия в связи с 75-летием освобождения Беларуси может коснуться 6,5 тыс. человек - Шуневич
19.04.2019 10:15 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Игорь Шуневич. Фото из архива
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Амнистия в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков может коснуться 6,5 тыс. человек, сообщил журналистам министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.
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19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Амнистия в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков может коснуться 6,5 тыс. человек, сообщил...
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