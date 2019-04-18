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Жюри пересмотрело результаты школьной олимпиады по географии. Дипломов лишились три человека

19.04.2019 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11-классник из Лиды доказал, что на заключительном этапе республиканской олимпиады по географии произошел «слив» заданий. 12 апреля жюри пересмотрело итоги олимпиады. Дипломов лишились три человека, рассказал TUT.BY информированный источник.


11-классник Игнат Ильюшонок, который доказал факт утечки заданий. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY.

Жюри оценивало результаты олимпиады для трех классов — девятого, десятого и одиннадцатого.

Победа на заключительном этапе республиканской олимпиады наиболее важна для 11-классников, отмечает один из членов жюри, поскольку диплом первой, второй или третьей степени дает право поступать в вуз на географическую специальность без вступительных испытаний.

— В этом году в олимпиаде по географии участвовало 110 школьников: 36 девятиклассников, 38 десятиклассников и 36 учеников одиннадцатого класса, — рассказывает собеседник.

Дипломы первой, второй и третьей степени получили 45% участников, то есть 16 девятиклассников, 17 десятиклассников и 16 одиннадцатиклассников.

Организатором олимпиады, по словам члена жюри, было управление среднего образования Министерства образования. От комментариев ведомство отказалось. Но TUT.BY удалось выяснить, что были аннулированы результаты трех школьников.

Все ли они из команды Гродненской области, как было определено, у кого был доступ к заданиям, поедут ли белорусские школьники на международную олимпиаду по географии — на эти вопросы Министерство образования отвечать отказалось.

В Генеральной прокуратуре TUT.BY подтвердили: министр образования обратился в прокуратуру 11 апреля. Сейчас проходит проверка. Но говорить о ее результатах пока очень рано: процесс может растянутся на месяц-полтора.

Напомним, школьник из Лиды Игнат Ильюшонок на протяжении шести лет участвовал в олимпиадах по географии. Говорит, что не раз замечал: некоторые ребята знали ответы предметного состязания еще до его начала. В этом году, уверял Игнат, листы с заданиями на заключительный, четвертый этап попали к нему за несколько недель до олимпиады. «Если я их видел, то и другие тоже могли увидеть». Об утечке он сообщил в Минобразования и порталу TUT.BY. После публикации министерство создало рабочую группу, которая установила: факт утечки заданий был. После этого ведомство потребовало уволить тех, кто был причастен к утечке информации, а также обратилось в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку их действиям.

 
 
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11-классник из Лиды доказал, что на заключительном этапе республиканской олимпиады по географии произошел «слив» заданий. 12 апреля жюри пересмотрело итоги...
 
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