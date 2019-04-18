На проспекте Людникова в Витебске благоустраивают трамвайные остановки

Источник материала: Tut.by

В Витебске на проспекте Людникова на всех трамвайных остановках устанавливают новые ограждения.





Защитные барьеры выполнены из нержавеющей стали. Завершить работы планируют к майским праздникам, сообщил директор филиала «Городского электрического транспорта Витебска» Сергей Медведев.

— Новые защитные ограждения установят на восьми остановках трамвая. На посадочных площадках также появятся скамейки новой конструкции, по 3−4 лавочки на остановку.

Первые антивандальные «скамейки» установили в конце марта на трамвайной остановке «Площадь Победы». Лавочки — без спинки, выполнены они из деревянных брусьев, закрепленных на металлическом основании.

Что касается благоустройства остальных трамвайных остановок, то, по словам Сергея Медведева, все будет зависит от финансовых возможностей предприятия.



