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На проспекте Людникова в Витебске благоустраивают трамвайные остановки

19.04.2019 11:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске на проспекте Людникова на всех трамвайных остановках устанавливают новые ограждения.


Защитные барьеры выполнены из нержавеющей стали. Завершить работы планируют к майским праздникам, сообщил директор филиала «Городского электрического транспорта Витебска» Сергей Медведев.

— Новые защитные ограждения установят на восьми остановках трамвая. На посадочных площадках также появятся скамейки новой конструкции, по 3−4 лавочки на остановку.

Первые антивандальные «скамейки» установили в конце марта на трамвайной остановке «Площадь Победы». Лавочки — без спинки, выполнены они из деревянных брусьев, закрепленных на металлическом основании.

Что касается благоустройства остальных трамвайных остановок, то, по словам Сергея Медведева, все будет зависит от финансовых возможностей предприятия.


 
Теги: Витебск
 
 
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На всех трамвайных остановках устанавливают новые ограждения.
 
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