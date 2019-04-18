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На проспекте Людникова в Витебске благоустраивают трамвайные остановки
19.04.2019 11:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске на проспекте Людникова на всех трамвайных остановках устанавливают новые ограждения.
Защитные барьеры выполнены из нержавеющей стали. Завершить работы планируют к майским праздникам, сообщил директор филиала «Городского электрического транспорта Витебска» Сергей Медведев.
— Новые защитные ограждения установят на восьми остановках трамвая. На посадочных площадках также появятся скамейки новой конструкции, по 3−4 лавочки на остановку.
Первые антивандальные «скамейки» установили в конце марта на трамвайной остановке «Площадь Победы». Лавочки — без спинки, выполнены они из деревянных брусьев, закрепленных на металлическом основании.
Что касается благоустройства остальных трамвайных остановок, то, по словам Сергея Медведева, все будет зависит от финансовых возможностей предприятия.
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На всех трамвайных остановках устанавливают новые ограждения.
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