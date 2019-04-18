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21 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

19.04.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

21 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста. В 2019 году отмечать будем 21 апреля. У праздника несколько названий — Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье и Пальмовое воскресенье.
Верующие люди говорят, что правильнее этот день стоит называть Пальмовым воскресеньем. И вот почему: согласно легенде, в 30 году нашей эры Иисус прибыл на осле в Иерусалим. Первым делом Спаситель отправился в храм, где исцелил страждущих от болезней и порч. Благодарности народа не было предела. Христа одарили одеждой и пальмовыми ветвями. Дело в том, что пальма у древних евреев считалась священным растением. Люди верили, что только она передавала земле магическую силу и, главным образом, влияла на плодородие.

Однако христиане жили и в северных широтах – там, где нет тропических растений. И поэтому пальму заменили на вербу – предвестник весны.

В Италии символом праздника считаются оливковые деревья, во Франции – розмарин.
Православная церковь уделяет празднику особое внимание неспроста. В этот день Христа встречали аплодируя. До этого он три года ходил по городам с проповедями и зачастую ему негде было переночевать. Люди сторонились Спасителя. Не понимали, что перед ними сам Сын Божий. В Пальмовое воскресенье все изменилось.

Традиции праздника

Ветки вербы, принесенные из храма, принято сохранять целый год и ставить их в переднем углу избы у иконы.

В прежние времена люди выгоняли скот на пастбище именно этой веткой. Согласно поверьям, это способно уберечь скот от болезней.

Когда же начинался посевной сезон, то на поле обязательно втыкали в землю ветки вербы. Все верили, что это способствует богатому урожаю и спасает его от напастей.

Многие женщины почки этого растения пытались сохранить на случай болезни. Когда же в доме кому-то нездоровилось, жены пекли пироги с почками вербы, добавляли их в воду и чай и ждали скорого выздоровления.

Очень часто в этот день устраивались так называемые вербные базары, где были пышные гулянья, продавали множество товаров. Одним из основных обычаев таких ярмарок была продажа вербных херувимов (ветки вербы, украшенные ангелами).

Как и во все великие церковные праздники, так и в этот день нельзя работать и готовить горячие блюда. Готовить для своих домочадцев нужно заранее. При этом стоит отметить, что праздничный стол должен быть умеренным, так как еще продолжается Великий пост.

 
 
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Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста. В 2019 году отмечать будем...
 
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