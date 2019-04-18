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В Сморгони демонтировали памятник Ленину. Монумент ждет реставрация (+ВИДЕО)
19.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
В Сморгони 18 апреля
За работами наблюдал скульптор Владимир ТЕРЕБУН
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото и видео автора.
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В Сморгони 18 апреля демонтировали памятнику Ленину. Бетонный монумент вождя мирового пролетариата и постамент отреставрируют.
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