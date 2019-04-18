|
В Барановичах собирают деньги на создание лабиринта-лазалки из старой крепости
19.04.2019 11:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На фандрайзинговой платформе molamola
Площадку планируется оборудовать на основе старой детской крепости, построенной еще при Советском союзе. От объекта до наших дней дошли только битумные стены. На первом этапе замок приведут в порядок, а затем оборудуют в его интерьерах игровой комплекс для детей и подростков.
Проект ремонта разработали специалисты Белорусского союза дизайнеров. Внутри крепости предлагают сделать частокол-лабиринт с веревками и брусьями, а в друх квадратных башнях объекта натянуть укрепленные сетки.
Проект игрового замка положительно оценил архитектор Барановичей Виталий Полуянчик, сообщила TUT.BY инициатор проекта Евгения Крымская.
После ремонта замка планируется также наполнить детскими активностями и пространство вокруг игровой площадки. Проект предусматривает установку в городском парке игровых кубов с гамаком, лабиринтом, шлангами-качелями и развивающими брусьями.
На реализацию проекта необходимо 8,5 тысяч рублей. В эту сумму входит ремонт замка и обустройство детской площадки. На создание игровых кубов авторы идеи сейчас ищут спонсоров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внутри крепости предлагают сделать частокол-лабиринт с веревками и брусьями, а в друх квадратных башнях объекта натянуть укрепленные сетки.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)