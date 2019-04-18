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В Барановичах собирают деньги на создание лабиринта-лазалки из старой крепости

19.04.2019 11:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На фандрайзинговой платформе molamola собирают средства на создание современной детской площадки в парке 60-летия СССР в Барановичах.


Фото предоставлено инициатором проекта

Площадку планируется оборудовать на основе старой детской крепости, построенной еще при Советском союзе. От объекта до наших дней дошли только битумные стены. На первом этапе замок приведут в порядок, а затем оборудуют в его интерьерах игровой комплекс для детей и подростков.


Нынешний вид детского замка. Фото: Наш край

Проект ремонта разработали специалисты Белорусского союза дизайнеров. Внутри крепости предлагают сделать частокол-лабиринт с веревками и брусьями, а в друх квадратных башнях объекта натянуть укрепленные сетки.

Проект игрового замка положительно оценил архитектор Барановичей Виталий Полуянчик, сообщила TUT.BY инициатор проекта Евгения Крымская.


Фото предоставлено инициатором проекта

После ремонта замка планируется также наполнить детскими активностями и пространство вокруг игровой площадки. Проект предусматривает установку в городском парке игровых кубов с гамаком, лабиринтом, шлангами-качелями и развивающими брусьями.


Фото предоставлено инициатором проекта

На реализацию проекта необходимо 8,5 тысяч рублей. В эту сумму входит ремонт замка и обустройство детской площадки. На создание игровых кубов авторы идеи сейчас ищут спонсоров.

 
 
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Внутри крепости предлагают сделать частокол-лабиринт с веревками и брусьями, а в друх квадратных башнях объекта натянуть укрепленные сетки.
 
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