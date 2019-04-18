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В Минске сегодня пройдет Библионочь-2019. Вот что интересное будет в библиотеках
19.04.2019 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня вечером (19 апреля) в Минске пройдет Библионочь-2019. В ней будут участвовать семь библиотек. Организаторы
Библионочь традиционно проводится в Минске. Библионочь пройдет с 19:00 до 23:00. На мероприятия пускают бесплатно.
Центральная научная библиотека НАН Беларуси
Улица Сурганова, д.15
Тема: Элементы жизни. Библиотека превратится в лабораторию, где вы сможете узнать о множестве различных химических явлений и на время почувствовать себя настоящим исследователем.
Например, в библиотеке пройдут научно-популярные лекции, в литературной гостиной выступит писательница Анна Северинец. А еще можно будет посетить выставку старинных книг и рукописей и обсудить их с экспертами.
Национальная библиотека
Проспект Независимости, 116
Тема: БиблиоLIVE. Здесь вас ждут интересные встречи, увлекательные мастер-классы, модный показ, детская площадка, благотворительная акция и, конечно, живой звук.
В программе — несколько лекций-тренингов по психологии, игры в настолки, «Мозгобойню» и квесты.
Центральная библиотека имени Янки Купалы
Ул. В. Хоружей, 16
Тема: Театр и книга. Вечер будет наполнен театральными постановками, удивительными встречами, книгами, музыкой, играми. Гостей ждет увлекательное знакомство с чудесным миром театрального закулисья.
Из удивительного — сеанс в ретро-кинотеатре, а еще квест-перфоманс «Вий».
Фундаментальная библиотека БГУ
Проспект Независимости, 4
Тема: Библиотечная антреприза. Здесь вас ждут творческие встречи с людьми театральных профессий, метаморфозы от Клуба любителей художественного слова «КЛУмБа», который представит поэтический спектакль, посвящённый 130-летию Анны Ахматовой и поэтам серебряного века Беларуси, и другие театральные перевоплощения и перфомансы.
А для маленьких посетителей — спектакли студенческого детского театра «Батлейка» и мастер-классы по изготовлению пальчиковых кукол.
Научная библиотека БНТУ
Улица Якуба Коласа, 16
Тема: Книги +. Книга уже давно вышла за рамки обычной бумажной формы. Вас ожидают научные лекции, весёлые представления, мастер-класс (Александра Бутор расскажет, как написать сценарий), активности от литературных фан-домов, настольные игры и многое другое.
Сельскохозяйственная библиотека
Улица Казинца, 86/2
Тема: Агроусадьба приглашает. Вас зовут провести незабываемый отдых в интересном месте. И для этого не надо далеко ехать — усадьба «БелСХБ» расположена практически в центре Минска. Библиотека на несколько часов превратится в агроусадьбу, чтобы подарить вам и вашим близким массу положительных эмоций.
Библиотека Белорусского государственного технологического университета
Улица Свердлова, 13А, корпус 4
Тема: «Пушкину и не снилось». Вас ждет царство лирики, сказок и повестей Александра Пушкина (в этом году у него юбилей). Будут показывать мультфильмы по сказкам Пушкина в белорусской озвучке. Можно поучаствовать в квесте «Лукоморье».
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Сегодня вечером (19 апреля) в Минске пройдет Библионочь-2019. В ней будут участвовать семь библиотек. Организаторы сообщают полную программу
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