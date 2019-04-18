В Минске сегодня пройдет Библионочь-2019. Вот что интересное будет в библиотеках

Источник материала: Tut.by

Сегодня вечером (19 апреля) в Минске пройдет Библионочь-2019. В ней будут участвовать семь библиотек. Организаторы сообщают полную программу.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Библионочь традиционно проводится в Минске. Библионочь пройдет с 19:00 до 23:00. На мероприятия пускают бесплатно.

Центральная научная библиотека НАН Беларуси

Улица Сурганова, д.15

Тема: Элементы жизни. Библиотека превратится в лабораторию, где вы сможете узнать о множестве различных химических явлений и на время почувствовать себя настоящим исследователем.

Например, в библиотеке пройдут научно-популярные лекции, в литературной гостиной выступит писательница Анна Северинец. А еще можно будет посетить выставку старинных книг и рукописей и обсудить их с экспертами.

Национальная библиотека

Проспект Независимости, 116

Тема: БиблиоLIVE. Здесь вас ждут интересные встречи, увлекательные мастер-классы, модный показ, детская площадка, благотворительная акция и, конечно, живой звук.

В программе — несколько лекций-тренингов по психологии, игры в настолки, «Мозгобойню» и квесты.

Центральная библиотека имени Янки Купалы

Ул. В. Хоружей, 16

Тема: Театр и книга. Вечер будет наполнен театральными постановками, удивительными встречами, книгами, музыкой, играми. Гостей ждет увлекательное знакомство с чудесным миром театрального закулисья.

Из удивительного — сеанс в ретро-кинотеатре, а еще квест-перфоманс «Вий».

Фундаментальная библиотека БГУ

Проспект Независимости, 4

Тема: Библиотечная антреприза. Здесь вас ждут творческие встречи с людьми театральных профессий, метаморфозы от Клуба любителей художественного слова «КЛУмБа», который представит поэтический спектакль, посвящённый 130-летию Анны Ахматовой и поэтам серебряного века Беларуси, и другие театральные перевоплощения и перфомансы.

А для маленьких посетителей — спектакли студенческого детского театра «Батлейка» и мастер-классы по изготовлению пальчиковых кукол.

Научная библиотека БНТУ

Улица Якуба Коласа, 16

Тема: Книги +. Книга уже давно вышла за рамки обычной бумажной формы. Вас ожидают научные лекции, весёлые представления, мастер-класс (Александра Бутор расскажет, как написать сценарий), активности от литературных фан-домов, настольные игры и многое другое.

Сельскохозяйственная библиотека

Улица Казинца, 86/2

Тема: Агроусадьба приглашает. Вас зовут провести незабываемый отдых в интересном месте. И для этого не надо далеко ехать — усадьба «БелСХБ» расположена практически в центре Минска. Библиотека на несколько часов превратится в агроусадьбу, чтобы подарить вам и вашим близким массу положительных эмоций.

Библиотека Белорусского государственного технологического университета

Улица Свердлова, 13А, корпус 4

Тема: «Пушкину и не снилось». Вас ждет царство лирики, сказок и повестей Александра Пушкина (в этом году у него юбилей). Будут показывать мультфильмы по сказкам Пушкина в белорусской озвучке. Можно поучаствовать в квесте «Лукоморье».