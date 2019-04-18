|
Белорусские трансплантологи провели в Казахстане операцию по пересадке печени малышу
19.04.2019 11:34 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские трансплантологи провели в Казахстане операцию по пересадке печени 9-месячному ребенку, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, отвечая на вопрос о международном сотрудничестве.
В Грузии сегодня проходит операция по пересадке почки от одного взрослого родственника другому. На завтра запланирована еще одна операция.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские трансплантологи провели в Казахстане операцию по пересадке печени 9-месячному ребенку, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)