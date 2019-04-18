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Белорусские трансплантологи провели в Казахстане операцию по пересадке печени малышу

19.04.2019 11:34 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские трансплантологи провели в Казахстане операцию по пересадке печени 9-месячному ребенку, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, отвечая на вопрос о международном сотрудничестве.

В Грузии сегодня проходит операция по пересадке почки от одного взрослого родственника другому. На завтра запланирована еще одна операция.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские трансплантологи провели в Казахстане операцию по пересадке печени 9-месячному ребенку, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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