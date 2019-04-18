Президента возмутила растяжка «Выконвай хуткасны рэжым»: 50 процентов не поймут!

Источник материала: Tut.by

Систему образования, как школьную так и вузовскую, надо постоянно совершенствовать, но ни в коем случае не ломать, а двигаться от меньшего к большему, от простого к сложному, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

«Это как в языках. Замечаю: опять пошла эта языковая волна, — возмутился Лукашенко. — Я же вас просил, не поднимайте это вопрос вообще! Он закрыт в Беларуси! У нас два государственных языка — русский и белорусский. Не украинский, не российский — русский! Русский, в который мы душу вложили! Люди гибли! Вместе с русскими людьми воевали. Это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум — он потеряет русский язык, если сердце — белорусский. Что вы хотите потерять — разум или сердце?»

При этом президент рассказал про жалобы и от белорусов, и от россиян, на замену вывесок и т.п. «Еду по дороге. Трасса, которую называют президентской. Вывесили табло „Выконвай хуткасны рэжым“. Понятно мне, что хотел сказать автор. Но едет русский человек или русскоязычный белорус: Выконвай… Хуткасны… Но понял, что „рэжым“. Неужели (думает) опять про диктатуру Лукашенко. Что вы хотели этим показать? 50 процентов населения (с запасом говорю) поймут, что требует дорожник или гаишник… Но остальные же не поймут! Пришлось вернуть название нормальное. Кто поймет, что это скоростной режим, а не диктатура Лукашенко…», — рассказал президент.