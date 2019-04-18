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Лукашенко: «Надо всем нам опуститься на землю и быть ближе к людям»

19.04.2019 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время ежегодного послания к народу и парламенту Александр Лукашенко заявил, что уровень жизни столицы и в регионах не должен сильно отличаться.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— У нас очень компактная страна и разделительных линий, особенно по социально-экономическим признакам и условиям жизни, не может быть по определению. Задача по сокращению разрыва в уровне качества жизни стоит не один год. Однако ее активного решения пока не наблюдается. Правительство не должно отстраняться от этой проблемы, — заявил сегодня Александр Лукашенко.

Он потребовал от Совета Министров не повторять ошибки прошлого состава.

— Надо всем нам опуститься на землю и быть ближе к людям. Если не знаешь что делать, я часто говорю: «Иди к людям, они тебе подскажут и помогут», — добавляет Лукашенко.

По его мнению, в каждом регионе должна быть своя программа развития. На реализацию президент дал два года правительству и председателям облисполкомов. И обратил внимание на привлечение инвестиций со словами: «Все для этого есть», а затем остановился на теме инфраструктуры в регионах и строительстве.

— По каждому направлению нужны проекты будущего, которые соответствуют лучшим мировым тенденциям. Новые производства и технологии, а значит, товары. При этом необходимо думать не о том, сколько мы способны произвести, а о том, куда и сколько сможем продать, — говорит президент.

На мероприятие, которое традиционно проходит в Овальном зале Дома правительства, приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, депутаты прошлых созывов, представители Белорусского общественного объединения ветеранов, республиканского общественного объединения «Белая Русь», Белорусского союза женщин, студенты вузов, курсанты военных учебных заведений, журналисты общереспубликанских и региональных государственных СМИ. В аккредитации было отказано представителям независимых СМИ — TUT.BY, БелаПАН, «Радио Свобода», «Еврорадио», «Белорусы и рынок» и другим.

 
 
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Сегодня президент обращается с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.
 
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