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«Нет детей, нет троих- не можешь быть министром». Лукашенко о демографии и жилье для многодетных

19.04.2019 12:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Чтоб дети были!» — дал указание Александр Лукашенко присутствующим в парламенте чиновникам, депутатам, членам общественных организаций, выступая с традиционным ежегодным посланием.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Все страны мира, особенно развитые, сегодня озабочены вопросами демографии, — сказал президент. —  Для нас данная тема также актуальна и важна. Это вопрос будущего, и нашей государственности, и нашей национальной идентичности. Главным для любой семьи, ее становления и роста остается решение жилищного вопроса. Для правительства — это задача постоянного действия.

По словам президента в этом году построят «собственное комфортное современное жилье» 12 тысяч тысяч многодетных семей, столько же — в следующем.

— И мы сегодня страдаем, что не можем их сегодня обеспечить, оказывается, жильем. Слушайте, надо прекратить всякое строительство льготное, а построить, прежде всего, комфортнейшее жилье для тех, кто родил троих, пятерых и семерых детей. Говорят: да это не те дети, они как кролики рожают… Простите меня, идиоты только так говорят. Родила — давайте вместе воспитывать. Завтра некому жить в Беларуси будет при такой тенденции! Вы посмотрите каждый на себя, сколько у вас детей, — обратился Лукашенко к залу. — Наталья Ивановна (Кочанова, глава АП — Прим. Ред.), часто мы думаем: вот госслужащий не служил в армии, не пускать его на госслужбу. Надо смотреть: нет детей, нет троих, как у Румаса (премьер-министр — Прим. Ред.) четверо — не можешь быть министром или еще кем-то (в зале раздались аплодисменты).

Лукашенко заявил, что часто критикует священнослужителей.

— Ну кто более радеет за семью, как не церковь? Я часто завал это вопрос: ну надо как-то церковь реформировать, это ненормально, когда человек агитирует за семейные ценности, а ему запрещает церковь иметь семью. Как бы они ни убеждали, меня никогда не убедишь — это же будущее, это твои прихожане в конце концов. Ну как человеку можно запретить жениться и иметь детей? (…) Ну ладно там традиция такая. Ну, а нам кто мешает? Чтоб дети были! — дал он указание сидящим в зале.

 
 
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«Чтоб дети были!» - дал указание Александр Лукашенко присутствующим в парламенте чиновникам, депутатам, членам общественных организаций, выступая с традиционным...
 
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