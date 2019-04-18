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Президент о наведении порядка: люди болеют за свой край, а кресты в Куропатах - «отдельный разговор»

19.04.2019 12:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы болеют за свой край, и нужно делать города и села еще лучше. Об этом во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию говорил Александр Лукашенко. Не обошел он и тему Куропат, где уже два раза сносили кресты под предлогом благоустройства.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Президент озвучил: природный ландшафт Беларуси — богатство страны. И каждый несет ответственность за наведение порядка в стране.

«Особенно жилые массивы, они должны утопать в зелени и цветах. Начиная с Гродно мы об этом много говорим. В этом году необходимо завершить работы по благоустройству и озеленению страны. (…) Чистота, эстетика — это не просто наш бренд, это стиль жизни. В конце концов, здоровье людей. Неужели так трудно высадить деревья там, где пустыри? Где просто люди ходят с животными и так далее. Ну, возьмите, пойдите в лес — там море гибнущих маленьких растений. (…) Возьмите, выкопайте! Я дома это делаю. И высаживайте там, где есть свободные места — будет красавица-ель, сосна».

По его словам, к этому должны подключится все: организации, местные власти и сами люди: «Нет сомнений, что наши жители действительно чувствуют себя хозяевами на земле. Любят свою малую родину».

Он упомянул, что граждане предлагают многое для благоустройства городов и деревень, и они «действительно болеют за свой край». Властям нужно к этому прислушиваться.

«Тот, кто не хочет встречаться с людьми, проводить эти нудные и долгие приемы — тому во власти делать нечего, тем более в депутатском корпусе, — подчеркнул он. И добавил, что нужно активнее вовлекать в систему управления государства молодых. — Тех, кто хочет работать, чьи мысли созвучны с целями и задачами развития страны».

Далее последовал упрек в адрес общественных организаций, «особенно — Белой Руси».

«Можно откровенно сказать, это — опора. Крупная партия, хоть мы ее называем ее движением. Надо смелей из своих рядов (и не только своих) подбирать молодежь и нам рекомендовать их. Мы верим вам, вы прогосударственная [организация], мозги у вас государственные — выталкивайте наверх эту молодежь. У нас нет компартии, которая занималась когда-то этими вопросами. (.) Есть профсоюзы, молодежная организация, есть женские организации, в конце концов, и ветераны подскажут. Вот оно гражданское наше общество.

Но это гражданское общество должно само шевелится. Не только плакаться, что где-то кресты снесли (речь о Куропатах. — Прим. TUT.BY). Нет у вас большей проблемы! Вы разберитесь, кто эти кресты ставил, кто им разрешал. Ладно, это отдельный разговор…»

Напомним, урочище Куропаты — место гибели жертв политических репрессий 1930−1940-х годов. 4 апреля там снесли кресты, которые Дмитрий Дашкевич установил летом вместе с другими активистами вдоль кромки леса. Общественность, в том числе Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, осудили снос крестов. Но в Министерстве лесного хозяйства TUT.BY объясняли: все документы на «благоустройство территории» есть и все согласовано с заинтересованными сторонами. 

Позже, 13 апреля, в Куропатах снова снесли кресты. На этот раз — металлические, которые стояли вдоль МКАД. На их месте высадили деревья. В эфире новостей телеканала «Беларусь 1» объяснили, что здесь проходил субботник по благоустройству территории: более сотни добровольцев, представителей БРСМ, «Белой Руси», профсоюзов страны, ветеранских и других организаций убирали территорию от мусора, спиленных веток и деревьев. После очередного сноса крестов с обращением выступил глава Католической церкви Беларуси, митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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И добавил, что белорусы многое предлагают, чтобы улучшить города и села.
 
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