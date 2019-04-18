Лукашенко о сельском хозяйстве: «Жесточайшая диктатура. Никакой демократии и болтовни»

Источник материала: Tut.by

Президент в своем послании заявил, что сегодня деревня и колхоз не могут сами справиться со своими проблемами. Поэтому им должны помогать все, в том числе и милиция.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Выступая с посланием, президент рассказал о нюансах работы фермеров. Он слышал от правительства, что частники за помощью не обращаются.

— Но это, наверное, просто в правительстве не знают, что мы оказываем поддержку не только крупно-товарным производителям, но и фермерам, — отметил Александр Лукашенко. — (…) Я часто сталкиваюсь с фермерами, хорошими, успешными. Что тебе надо? Александр Григорьевич, земли дайте. Хорошо, бери! Вот перечень сельхозпредприятий в стране, их примерно 20%, которые сегодня работают ни шатко ни валко. Бери, занимайся. Нет, вы мне дайте землю, хозяйства мне не нужны. То есть, не нужны фермы, комплексы, зерноток, а самое главное — деревня и люди не нужны.

Президент отметил, что по всей стране было построено полторы тысячи агрогородков, и сельхозпредприятия вносят огромный вклад в их содержание.

— Хочу ответить тем, кто, возможно, завтра со мной поспорит на всех форумах и во всех там «Контактах»: возможно, вы и правы, что государство должно взять на себя дороги, клубы и библиотеки со школами, а вы там занимайтесь производством. Возможно. Но пока это нет и нам допускать ошибки наших соседей не допустимо. Нельзя идти этим путем, надо спокойно идти и выбрать тот путь, который сегодня приемлем. Иначе останется не только без молока, мяса, но и без штанов, — говорит Лукашенко. — (…) Первая задача для сельского хозяйства — жесточайшая диктатура технологий и производственной дисциплины. Никакой демократии и болтовни. На это должны быть мобилизованы все, начиная от руководителя хозяйства, специалистов, и заканчивая нашей милицией. Говорю об этом откровенно. Они там не справятся с теми проблемами, которые там сегодня существуют в деревне.

Второй задачей для сельского хозяйства Лукашенко назвал освоение новых видов выращивания растений и животных. Раз меняется климат, значит пора менять и подход.