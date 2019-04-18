Лукашенко против замов по безопасности и психологов в школах: Вы что, больные? Где деньги возьмете?

Источник материала: Tut.by

В школе многое всегда будет зависеть от личности педагога, от его профессионализма, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Он отметил большой экспортный потенциал образования.

При этом Лукашенко считает, что образование и воспитание — единый процесс. «Нас так учили и это всегда будет актуальным. Каждый педагог должен быть одновременно и психологом, и идеологом. Поэтому я критикую постоянно в связи с событиями в Столбцах (нападение школьника, в результате которого погибла учительница и старшеклассник — ред.). Кто-то, как в народе говорят, клюнул в одно место и зашевелились. Начальника по безопасности решили ввести в каждой школе — заместителя директора по безопасности. Психологами загрузить. Вы что, больные? Где вы деньги на это возьмете? И надо ли это вообще?!» — возмутился президент.

«Нас учили быть психологами. Это моя обязанность первейшая как учителя! Какие еще отдельные психологи? Что получилось: психологов ввели, а учителя от этого подальше. Мол, психолог пусть занимается. Да и в вузах уже, наверное, свернете эту дисциплину. А ведь это наиважнейшая дисциплина! — считает Лукашенко. — Какие еще в школе нужны психологи? Первый психолог — директор. Потом где-то и по три заместителя директора. Классный руководитель — психологи! Какие другие психологи? Вы что, в школе не учились? Какие начальники по безопасности? Пришел в школу — отработай в школе как положено! Классный руководитель — в коридоре, классе, на улице посмотри… Где вы были, когда он бегал по этим коридорам?»

Аналогично, считает президент, будет и с должностью ответственного за безопасность — ее введут, они будут получать деньги («не известно, откуда, от учителей, наверное, возьмут»), а остальные отстранятся от этого. «И что, он один обеспечит в школе безопасность? Это наше безобразие! Наша недисциплинированность и разболтанность! Не надо пожар тушить бензином! Это вам указание, а не критика», — подчеркнул Лукашенко.