ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«В стабильной, нормальной стране что еще надо?» Президент о молодежи

19.04.2019 12:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В стране выросло новое поколение людей — независимое и самостоятельное, отметил во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию глава государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Мы учились быть независимыми, свободными, самостоятельными. Они такими родились. […], — сказал президент. — Сейчас много болтовни: вот Беларусь куда-то включат, Беларусь поделят и прочее. Да не возможно это сегодня сделать, потому что они уже родились в свободной, независимой Беларуси. И тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь, сам по себе — президент, правительство, еще — они будут прокляты нашим белорусским народом. А кто посмеет это сделать силой, они получат мощнейший ответ от нашего народа и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым. Вот вам ответ на этот вопрос, если кто-то этого не понимает. Глубинный ответ.

После этих слов в Овальном зале Дома правительства прозвучали аплодисменты.

Сегодня, отметил президент, можно и нужно опираться на знания, смелость и «в хорошем смысле дерзость» молодых людей. При этом, заметил он, у белорусской молодежи тоже есть чем гордится. Есть — «мирная, красивая, независимая страна». Есть традиции, героическая история.

— Любая молодежь в любом государстве этому может позавидовать, — отметил Александр Лукашенко. — В стабильной, нормальной стране, где можно работать, что еще надо для молодежи? Не хватает посуду мыть, как на Западе, куда там некоторые уезжают — пожалуйста. Можем организовать. Школа впереди. Вот будут II Европейские игры. Начинайте мыть.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стране выросло новое поколение людей - независимое и самостоятельное, отметил во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию глава...
 
Новости дня
Новости общества
 
Синоптики о погоде на выходные: кратковременные дожди и до +18°С
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика