«В стабильной, нормальной стране что еще надо?» Президент о молодежи

Источник материала: Tut.by

В стране выросло новое поколение людей — независимое и самостоятельное, отметил во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию глава государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Мы учились быть независимыми, свободными, самостоятельными. Они такими родились. […], — сказал президент. — Сейчас много болтовни: вот Беларусь куда-то включат, Беларусь поделят и прочее. Да не возможно это сегодня сделать, потому что они уже родились в свободной, независимой Беларуси. И тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь, сам по себе — президент, правительство, еще — они будут прокляты нашим белорусским народом. А кто посмеет это сделать силой, они получат мощнейший ответ от нашего народа и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым. Вот вам ответ на этот вопрос, если кто-то этого не понимает. Глубинный ответ.

После этих слов в Овальном зале Дома правительства прозвучали аплодисменты.

Сегодня, отметил президент, можно и нужно опираться на знания, смелость и «в хорошем смысле дерзость» молодых людей. При этом, заметил он, у белорусской молодежи тоже есть чем гордится. Есть — «мирная, красивая, независимая страна». Есть традиции, героическая история.

— Любая молодежь в любом государстве этому может позавидовать, — отметил Александр Лукашенко. — В стабильной, нормальной стране, где можно работать, что еще надо для молодежи? Не хватает посуду мыть, как на Западе, куда там некоторые уезжают — пожалуйста. Можем организовать. Школа впереди. Вот будут II Европейские игры. Начинайте мыть.