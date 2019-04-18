Синоптики о погоде на выходные: кратковременные дожди и до +18°С

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные ожидается неустойчивая с кратковременными дождями погода, сообщает Белгидромет.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

20 апреля ночью погоду еще будет определять область повышенного давления, так что будет без существенных осадков, утром и днем преимущественно по северо-восточной половине нашей страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит 0...+6°С, максимальная температура днем будет находиться в пределах от +10°С на северо-востоке до +18°С на юго-западе республики.

В воскресенье атмосферный фронт обусловит на большей части территории республики кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +1...7°С, максимальная температура днем +11...17°С.

В понедельник, 22 апреля, с ростом атмосферного давления погода улучшится, будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по югу Брестской области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит 0...+7°С, максимальная температура днем +13...18°С.