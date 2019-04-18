|
Синоптики о погоде на выходные: кратковременные дожди и до +18°С
19.04.2019 12:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные ожидается неустойчивая с кратковременными дождями погода, сообщает Белгидромет.
20 апреля ночью погоду еще будет определять область повышенного давления, так что будет без существенных осадков, утром и днем преимущественно по северо-восточной половине нашей страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит 0...+6°С, максимальная температура днем будет находиться в пределах от +10°С на северо-востоке до +18°С на юго-западе республики.
В воскресенье атмосферный фронт обусловит на большей части территории республики кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +1...7°С, максимальная температура днем +11...17°С.
В понедельник, 22 апреля, с ростом атмосферного давления погода улучшится, будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по югу Брестской области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит 0...+7°С, максимальная температура днем +13...18°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник погода улучшится.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)