«Идите и берите!» Лукашенко советует покупать земли в деревнях, далеких от Минска

Источник материала: Tut.by

Во время послания народу и парламенту Александр Лукашенко посоветовал скупать земли в отдаленных деревнях, «потому что Беларусь в самом укромном уголке буквально через пятилетку будет востребована как никогда».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Большой популярностью у населения пользуется индивидуальное жилье, — рассказал президент. — Сегодня на него приходится более 40 процентов от общего объема жилищного строительства. И это правильно. Надо сказать, что малоэтажная застройка в наибольшей степени соответствует духу, менталитету и ожиданиям нашего народа, нашей природе и окружающей среде. Жить в своем доме — стремление близкое и понятное каждому белорусу.

Лукашенко дал белорусам совет: «не стремитесь под Минском кусок земли ухватить».

— Не будет этого, я запретил это делать. Посмотрите на села, сколько умирающих деревень, так называемых неперспективных, идите туда. Там сегодня по полгектара, а можно и гектар земли взять — это ваше богатство, ваших детей в будущем. Потому что Беларусь в самом укромном уголке буквально через пятилетку будет востребована как никогда. Захотите — половину продадите. Идите и берите, потому что пока еще эти земли мы не распахали вокруг деревень и не зарыли многие деревни, что приходится делать, к сожалению.

Президент рассказал, что ему докладывают: сегодня уже в радиусе 50−70 километров от Минска участок трудно найти.

— Сейчас у каждой семьи фактически автомобиль (есть — Прим. Ред.). Ну возьмите эту деревню, возродите ее, как многие делают, хотя бы свою, где вы родились. Это ваше будущее, поверьте, это мой вам совет.