Лукашенко об интернете: «Не та обстановка в стране, чтобы всех душить»

Источник материала: Tut.by

В своем послании президент рассказал, что чиновники предлагают ему закрыть интернет, но он против.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Выступая с ежегодным посланием, Александр Лукашенко дал совет своим подчиненным, как стоит работать, «чтобы не хотелось закрыть интернет».

— Сегодня основные угрозы государству формируются не на поле боя, а в информационном пространстве. Мы испытаем на себе нарастающее внешнее и внутреннее медиадавление. Ситуация давно требует принятие решительных мер по укреплению информационной безопасности страны, в первую очередь это касается сети интернет — основного источника информации для большинства людей, — заявил во время послания президент.

По его словам, больше всего беспокоит «массовое распространение ложной и провокационной информации».

— И если кто-то, а ко мне приходят разные люди с предложениями, хочет закрыть интернет, какой-то отдельный интернет создать, это все чепуха. Надо в интернете работать! И когда вы, чиновники, и прочие, кто получает за это деньги, будете, работая в интернете до изнеможения, умирать, тогда приходите и предлагайте закрывать интернет. Но вы там еще не были и не работали, а уже предлагаете все закрыть, всех задушить, всех выбросить. Не та ситуация в стране, не та остановка, чтобы всех душить. Вы посмотрите, кроме вот этой дохлой нашей оппозиции, не настоящей, а дохлой, кто у нас разного рода странички открывает, создает в социальных сетях. Тут и соседи нам помогают и те, кто приехал в Беларусь работать. Так вот тем надо сначала мозги вправить. Приехал в страну — работай как надо, — эмоционально говорит президент. — Не хочешь работать, раз предупредили, второй — вышвырнули из страны. Боремся не с тем, с кем надо бороться, и не теми методами. IT-страна! Высокоорганизованные люди, продвинутые, если на вас там что-то сказали — вы в ответ. Наш человек в правде разберется. Да, у нас есть 20−30 тысяч, которые никогда ни в чем не будут разбираться, они очень активны, но не обращайте на них внимания.

Как говорит Лукашенко, бороться надо соответствующими методами, без перебора.

— Но, если уже ввязались в драку, ну так боритесь, воюйте и побеждайте, — дал совет чиновникам президент.