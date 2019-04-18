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В стране откроют национальный детский технопарк. Кто там будет учиться?
19.04.2019 12:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В январе 2021 года в стране откроется национальный детский технопарк. Об этом рассказал Александр Лукашенко во время
Учиться в технопарке смогут ребята со всей страны. Обучать их будут лучшие педагоги и ученые.
— Я смотрю, предложили создать этот парк и жду, когда же они мне скажут самое элементарное и главное (…), кто там будет учиться? Может, опять за взятки, или за что там? Так этого не будет.
По словам президента, учиться в технопарке смогут порядка 2000−2500 человек.
— Давайте сейчас заявим всему обществу, как мы будем отбирать, по-моему 2000−2500 ребятишек, которые будут там обучаться. Там же должны быть самые-самые. Вундеркинды, — отметил президент, заявив, что обучать ребят должны наши преподаватели и педагоги. — Потому что они знают, как надо воспитывать и кого надо растить в Беларуси.
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В январе 2021 года стране откроют национальный детский технопарк.
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