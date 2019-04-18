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Лукашенко против установки в Минске памятников основателям БССР
19.04.2019 13:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лукашенко против установки в Минске памятников людям, связанным с началом белорусской государственности. Он рассказал об этом, отвечая на вопрос депутата Елены Анисим в
Депутат Елена Анисим напомнила, что в 2019 году исполнилось 100 лет со дня образования БССР. Она назвала несколько имен, в том числе общественных деятелей Всеволода Игнатовского и Дмитрия Жилуновича, которым стоило бы поставить памятники в Минске.
Александр Лукашенко с этим не согласился.
— Может быть, уже после меня, уже следующий президент, — сказал президент. — Вы знаете мое отношение к памятникам… Напротив вас (дом правительства. — Прим. TUT.BY) стоит, кем-то нелюбимый, Владимир Ленин… Памятник создателю первого нашего государства, в котором мы были и многому-многому там научились. Я против борьбы с памятниками, но и категорический противник строительства новых.
Лукашенко добавил, что не будет поддерживать «все эти инициативы по строительству памятников».
Елена Анисим на это заметила, что с такой позицией не согласна.
— Я ведаю. Но што рабіць, — cказал Лукашенко.
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«Я против борьбы с памятниками, но и категорический противник строительства новых», - сказал президент
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