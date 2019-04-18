Лукашенко против установки в Минске памятников основателям БССР

Источник материала: Tut.by

Лукашенко против установки в Минске памятников людям, связанным с началом белорусской государственности. Он рассказал об этом, отвечая на вопрос депутата Елены Анисим в ежегодном послании к белорусскому народу и Национальному собранию.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Депутат Елена Анисим напомнила, что в 2019 году исполнилось 100 лет со дня образования БССР. Она назвала несколько имен, в том числе общественных деятелей Всеволода Игнатовского и Дмитрия Жилуновича, которым стоило бы поставить памятники в Минске.

Александр Лукашенко с этим не согласился.

— Может быть, уже после меня, уже следующий президент, — сказал президент. — Вы знаете мое отношение к памятникам… Напротив вас (дом правительства. — Прим. TUT.BY) стоит, кем-то нелюбимый, Владимир Ленин… Памятник создателю первого нашего государства, в котором мы были и многому-многому там научились. Я против борьбы с памятниками, но и категорический противник строительства новых.

Лукашенко добавил, что не будет поддерживать «все эти инициативы по строительству памятников».

Елена Анисим на это заметила, что с такой позицией не согласна.

— Я ведаю. Но што рабіць, — cказал Лукашенко.