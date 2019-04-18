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До +18°С ожидается по юго-западу Беларуси 20 апреля

19.04.2019 13:28 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

До +18°С ожидается по юго-западу Беларуси 20 апреля
Фото из архива

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 20 апреля, по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью будет без существенных осадков, утром и днем преимущественно по северо-восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, днем - от плюс 10 на северо-востоке до 18 градусов тепла на юго-западе страны.-0-

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Теги: Минск
 
 
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19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 20 апреля, по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, сообщили БЕЛТА...
 
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