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Депутат Марзалюк предложил Лукашенко ввести в Беларуси День государственности 5 июня

19.04.2019 13:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Депутат Игорь Марзалюк предложил президенту ввести 5 июня в Беларуси День государственности. И добавил: вероятно, недавняя находка в Бобруйске — это шлем легендарного полоцкого князя Изяслава.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Депутат, по образованию историк, обратился с вопросом к президенту. Он сразу отметил: без сомнений, самый главный праздник в Беларуси — День независимости 3 июля.

«Как вы отметили, история белорусской государственности отсчитывает более тысячелетия. Поэтому самым древним и гордым государственным образованием на территории нашей страны было Полоцкое княжество. И скандинавы, и в Западной Европе знали три части Гардарики (как они называли Восточную Европу) с тремя столицами: Киевом, Новгородом и Полоцком», — начал Игорь Марзалюк.

«В этот юбилейный год, 25-летия Конституции и формы президентского правления, совершенно недавно в Бобруйске при земляных работах мы приобрели реальный знак той великой суверенной власти — скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого».

Напомним, в начале апреля в Бобруйске рабочий нашел на берегу реки Березина старинный шлем Х века. Уже тогда историки заявили: находка тянет на сенсацию как минимум в масштабах страны.


Фото: bobrlife.by

«Шлем сейчас на реставрации, а когда мы закончим, то сможем с честью выставлять его и гордиться. В связи с тем, что малой родиной всех белорусов, по сути, является Полоцк, город, „з якога пачынауся свет“, как вы считаете — уместно ли ввести День белорусской государственности? И праздновать его 5 июня».

Эту дату он объяснил тем, что 5 июня — день памяти святой Ефросиньи Полоцкой, которая была полоцкой княжной, является «святой патронкай Беларусі» и ей поклоняются как православные, так и католики.

«Скажу откровенно, у меня нет на сей счет мнения. Это несколько неожиданно для меня, — ответил Александр Лукашенко. — Я не читал [про эту находку]. Мне нужно очень серьезно подумать».

Президент признался, что ему не хватает знаний по этому вопросу и нужно без спешки все обдумать.

«Проведем анализ, чтобы не попасть под критику. А вопрос актуальный и интересный с точки зрения того, чтобы показать всему миру: наши земли белорусские — древнейшие. Государственность к нам приходила и уходила много раз. И мы создавали государственные нормативно-правовые акты, в этом регионе первыми точно. Книжки печатали. И герои у нас есть — настоящие, белорусские. Это правильно, это тренд. Будем делать, подумаем».

Как известно, Изяслав Владимирович (сын киевского князя Владимира Святославовича и полоцкой княжны Рогнеды) был родоначальником династии полоцких князей. Он правил в 989—1001 годах и умер в возрасте 22 лет.

 
 
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И добавил: вероятно, недавняя находка в Бобруйске - это шлем легендарного полоцкого князя Изяслава.
 
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