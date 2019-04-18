ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президентские выборы в Беларуси пройдут в 2020 году

19.04.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Президент отметил, что политически активную часть общества волнует вопрос предстоящих избирательных кампаний: "Не знаю, почему вдруг это стало какой-то темой для споров. У нас есть закон, Конституция. Вы прекрасно понимаете, что я не буду здесь крутить-вертеть и искать какую-то выгоду для сохранения власти. Некоторые так называемые политики предлагают провести выборы Президента в этом году, ссылаются на стабильную экономическую ситуацию, более-менее благоприятные условия". "Снова повторю: не будем подстраиваться под какие-либо выгодные факторы, ориентироваться на какой-то подходящий момент. Президентские выборы должны состояться в 2020 году. В 2020 году они и пройдут, что бы ни случилось в нашей стране. Мы не будем играть с народом, устраивать политические игры под какую-то одну фигуру. Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки", - заявил глава государства.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Логойском районе ищут двух пропавших подростков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика