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Делегаты межведомственного семинара посетили центр безопасности в Борисове

19.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Гостей познакомили с учебными блоками и показали работу интерактивных площадок: проверили знания обучающихся методом проведения тестирования с демонстрацией видеоматериалов, отработали навыки вызова службы спасения и работы с огнетушителем. Продемонстрировали блок дополненной реальности, где наглядно с помощью виртуализации показали возможные последствия пренебрежения правил безопасности. Оценили делегаты задымленный лабиринт и блок отработки правил дорожного движения, а также отметили важность блока «Правила безопасного поведения в подъезде и лифте». Антикриминальный блок, блок отработки навыков спасения утопающего и безопасного поведения на болоте также были отмечены делегацией.

В конце экскурсионного обзора с благодарственным словом выступил начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович. Руководитель подчеркнул значимость работы областного центра безопасности по формированию модели поведения у детей в чрезвычайных ситуациях, умению правильно оценить обстановку и суметь самостоятельно справиться с трудностями и оказать помощь окружающим. Также спасатель рассказал о намеченных направлениях дальнейшего развития современных подходов в обучении основам безопасности жизнедеятельности во всех районах области.

https://mchs.gov.by/glavnoe/253431/

 
 
Ссылка на источник 24
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17 апреля на базе Государственного спортивного учреждения «Борисов-Арена» состоялся областной межведомственный семинар по вопросам реализации Декрета...
 
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