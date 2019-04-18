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«Посмотрим вопрос по потребителям». Президент об амнистии по «наркотической» статье
19.04.2019 13:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время
— За наркотики никакой амнистии не будет, — заявил президент, отвечая на вопрос, считает ли он целесообразным применять амнистию к осужденным по ст. 328 УК РБ. — Если только посмотрим на какие-то персоналии, которые не распространяли, не производили, а употребляли где-то наркотики. И то исключительно в персональном виде. А так — никогда в жизни. Мы не зря принимали жестокие решения, в том числе и законы, чтобы от них отступиться.
По словам президента, обсудить вопрос предложил глава МВД.
— Посмотрим вопрос по потребителям наркотиков, но по производству и распространению — […] вряд ли там будет послабление, — отметил Александр Лукашенко. — Но не буду забегать вперед. Мы этот вопрос в ближайшее время обсудим.
Напомним, в
Несовершеннолетним срок отбывания наказания по ст. 328 УК предлагают сократить на два года.
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Во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко высказался по поводу амнистии для осужденных по «наркотической»...
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