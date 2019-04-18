Парень присвоил забытый в троллейбусе рюкзак - его осудили

Источник материала: Tut.by

Минчанин присвоил рюкзак, который нашел в троллейбусе. За это его судили. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Советского района.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Минчанин 27-ми лет возвращался домой поздно вечером. В салоне 53-го троллейбуса он заметил забытый женский рюкзак. В салоне было немноголюдно, поэтому он забрал его себе. Вышел парень на остановке «Улица Никитина». В рюкзаке нашел ключи, флешку, зачетную книжку и студенческий билет, а также кошелек, в котором лежали 300 долларов и около 90 рублей.

Позже выяснилось, что хозяйка рюкзака ехала в троллейбусе с работы домой. Девушка была очень уставшей и плохо себя чувствовала. Выйдя на нужной остановке, вспомнила об оставленном в салоне рюкзаке и позвонила диспетчеру, но тот сказал, что никто не заявлял о находке. На следующий день она обратилась в милицию.

Парня вычислили благодаря записям камер видеонаблюдения. Он добровольно отдал рюкзак со всем содержимым, кроме денег, которые уже успел потратить. Против минчанина возбудили уголовное дело за кражу (ч. 1 ст. 205 УК РБ).

На суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Ущерб потерпевшей, который был оценен почти в 870 рублей, выплатил в полном объеме.

Минчанин раньше уже был судим за заведомо ложный донос. Гособвинитель предложил назначить минчанину наказание — год исправительных работ с удержанием 25% из заработка по основному месту работы, а также принудительно лечить от хронического алкоголизма. Суд такое предложение поддержал.

Что делать, если нашли чужую вещь

— Закон обязывает тотчас попытаться вернуть найденное владельцу либо кому-то другому, имеющему право получить его и передать потерявшему, например, администратору кафе, сотрудникам службы охраны магазина, водителю общественного транспорта и так далее, — напомнил заместитель прокурора Советского района Антон Загоровский. — Когда таковых нет, следует отнести находку в ближайшее отделение милиции.

Если в течение полугода владельца вещи не установят, ее возвратят нашедшему, который сможет распоряжаться находкой по своему усмотрению. В случае когда он откажется от своего права, найденную вещь передадут в коммунальную собственность.

Кроме того, добропорядочный гражданин, нашедший чужое имущество и вернувший владельцу, может требовать от того вознаграждение в размере до 20% от стоимости находки. Если она представляет ценность только для ее собственника, сумма вознаграждения определяется по соглашению сторон либо судом.