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В рамках проекта «Учись и работай» депутаты райсовета встретились с учащимися гимназии г. Буда-Кошелево

19.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Очередная встреча представителей депутатского корпуса  района с учащимися в рамках социального проекта «Учись и работай» состоялась в гимназии г. Буда-Кошелево.В рамках проекта «Учись и работай» депутаты райсовета встретились с учащимися гимназии г. Буда-Кошелево

На встречу с гимназистами пришли председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, начальник Буда-Кошелевского отдела департамента охраны МВД Республики Беларусь Алексей Лапицкий, директор Гусевицкого центра ткачества Виталий Карпинский, директор ЧТУП  «ВЛОДин-сервис» Инна Левцова, директор представительства Белгосстраха по Буда-Кошелевскому району Людмила Журавлёва и  директор гимназии Анна Василенко.

Школьники узнали о профессиональном пути каждого депутата, а также смогли задать гостям интересующие их вопросы и получить  компетентные комментарии. В завершение встречи Наталья Киселева вручила ребятам в дар книги.

К слову, это уже четвертая встреча в рамках проекта «Учись и работай»: ранее аналогичные мероприятия уже прошли в средней школе №1 райцентра, Коммунаровской и Уваровичской средних школах.

В рамках проекта «Учись и работай» депутаты райсовета встретились с учащимися гимназии г. Буда-Кошелево
В рамках проекта «Учись и работай» депутаты райсовета встретились с учащимися гимназии г. Буда-Кошелево
В рамках проекта «Учись и работай» депутаты райсовета встретились с учащимися гимназии г. Буда-Кошелево
В рамках проекта «Учись и работай» депутаты райсовета встретились с учащимися гимназии г. Буда-Кошелево
В рамках проекта «Учись и работай» депутаты райсовета встретились с учащимися гимназии г. Буда-Кошелево
В рамках проекта «Учись и работай» депутаты райсовета встретились с учащимися гимназии г. Буда-Кошелево
В рамках проекта «Учись и работай» депутаты райсовета встретились с учащимися гимназии г. Буда-Кошелево
В рамках проекта «Учись и работай» депутаты райсовета встретились с учащимися гимназии г. Буда-Кошелево
В рамках проекта «Учись и работай» депутаты райсовета встретились с учащимися гимназии г. Буда-Кошелево
В рамках проекта «Учись и работай» депутаты райсовета встретились с учащимися гимназии г. Буда-Кошелево

 

 
 
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Очередная встреча представителей депутатского корпуса  района с учащимися в рамках социального проекта «Учись и работай» состоялась в гимназии г....
 
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