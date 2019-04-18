В рамках проекта «Учись и работай» депутаты райсовета встретились с учащимися гимназии г. Буда-Кошелево

Источник материала: Газета Авангард

Очередная встреча представителей депутатского корпуса района с учащимися в рамках социального проекта «Учись и работай» состоялась в гимназии г. Буда-Кошелево.



На встречу с гимназистами пришли председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, начальник Буда-Кошелевского отдела департамента охраны МВД Республики Беларусь Алексей Лапицкий, директор Гусевицкого центра ткачества Виталий Карпинский, директор ЧТУП «ВЛОДин-сервис» Инна Левцова, директор представительства Белгосстраха по Буда-Кошелевскому району Людмила Журавлёва и директор гимназии Анна Василенко.

Школьники узнали о профессиональном пути каждого депутата, а также смогли задать гостям интересующие их вопросы и получить компетентные комментарии. В завершение встречи Наталья Киселева вручила ребятам в дар книги.

К слову, это уже четвертая встреча в рамках проекта «Учись и работай»: ранее аналогичные мероприятия уже прошли в средней школе №1 райцентра, Коммунаровской и Уваровичской средних школах.





















