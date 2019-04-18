20 апреля — республиканский субботник. На какие цели расходуются заработанные средства? (инфографика)

Источник материала: Полымя





На какие цели расходуются средства, заработанные на субботниках

20 апреля 2019 года:

половина средств будет направлена на капитальный ремонт с модернизацией монумента Победы в Минске, другая половина — на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление их материально-технической базы, благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

21 апреля 2018 года заработано более Br8 млн.

Средства направлены на обустройство населенных пунктов, мемориальных комплексов, мест захоронения воинов Великой Отечественной войны, подготовку детских лагерей к лету, на закупку оборудования для больницы скорой медицинской помощи в преддверии II Европейских игр 2019 года.

22 апреля 2017 года заработано более Br7 млн.

Средства направлены на реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, укрепление материально-технической базы госучреждений дополнительного образования детей и молодежи, создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры, подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону.

23 апреля 2016 года заработано более Br7 млн.

Средства направлены на строительство Гомельской областной детской клинической больницы, молодежного патриотического центра в Брестской области, благоустройство захоронений времен Великой Отечественной войны, развитие и укрепление материально-технической базы реабилитационно-оздоровительных центров для детей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также на подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону.

Источник: Министерство финансов

Инфографика: БелТА