19 апреля: этот день в истории

Источник материала: Полымя





ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

СОБЫТИЯ

1919 год — в Вильно правительством Литовско-Белорусской ССР (ЛитБел) в связи с нападением на республику польских войск и тяжелым военным положением был создан Совет обороны Литвы и Беларуси. С 28.4.1919 года находился в Минске. Сконцентрировал всю государственную и военную власть и действовал в контакте с РВС Литовско-Белорусской армии (с июня 1919 года 16-й армии). 2.5.1919 года объявил всеобщую мобилизацию в армию. 22 мая принял постановление о принятии срочных мер по обороне Минска. 31 мая поддержал предложение ЦК РКП(б) о создании военного и политического союза между всеми советскими республиками, 1.6.1919 года ЦИК ЛитБел одобрил этот договор. 17.7.1919 года Совет упразднен по решению ЦК КП(б)Б ЛиБ от 14.7.1919 года в связи с оккупацией 3/4 территории Литовско-Белорусской ССР и перестройкой высших советских и партийных органов республики. На неоккупированной территории власть передана Минскому губернскому военно-революционному комитету и РВС Западного фронта.

1949 год — советский летчик К.М.Зотов на самолете Ла-15 впервые в Советском Союзе применил катапультное кресло в качестве средства спасения.

1949 год — Совет Министров СССР принял постановление с поручением Министерству связи организовать глушение радиостанций, ведущих антисоветское вещание на СССР.

РОДИЛИСЬ

1834 год — Мясоедов Григорий Григорьевич, русский живописец, один из создателей Товарищества передвижников. Автор картин «Земство обедает», «Зреющие нивы», «Страдная пора. Косцы» и др. Умер в 1911 году.

1919 год — Быковский Михаил Иванович, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). В 1940 году окончил 1-е Орджоникидзевское пехотное училище. С 1938 года в Красной Армии. На фронте с июня 1941-го. Командир батальона капитан Быковский отличился 1.10.1943 года при форсировании Днепра южнее г.п.Лоев. Под сильным огнем противника батальон под его командованием переправился на правый берег Днепра. После ожесточенного боя выбил врага с занимаемых позиций, закрепился на плацдарме и в течение трех суток отразил 19 контратак превосходящих сил противника, уничтожил до 200 гитлеровцев. Погиб в бою при освобождении Калинковичей в 1944 году.

1954 год — Пырочкин Владимир Михайлович, белорусский ученый в области лечения болезней сердца и сосудов, доктор медицинских наук (2003). В 1977 года окончил Гродненский медицинский институт. С 1978 года работал в 1-й городской клинической больнице г.Гродно (с 1984-го заведующий отделением), с 1990-го заведующий отделением областного кардиологического диспансера, с 1992 в Гродненском медицинском университете. Автор научных работ по ультразвуковой диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Иудейский праздник — Песах (с 19 по 27 апреля).

Православные верующие чтут память святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского, святителя Мефодия, архиепископа Моравского.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Евтихий. По этому дню судили об урожае хлеба. Если Евтихий тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда Евтихий ветром бьет — колос собьет. На Евтихия яблони зацветают.

ИМЕНИНЫ

православные: Ивана, Якова;

католические: Адольфа, Леона, Эммы.

БЕЛТА.