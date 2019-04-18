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Лукашенко о строительстве экорынка: «Приучить население и показать, что такое настоящие продукты»
19.04.2019 14:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По словам президента, у нас хорошая сельскохозяйственная продукция. Но нужно еще научиться выращивать экологически чистые продукты, хотя бы для детей.
Выступая с ежегодным посланием, Александр Лукашенко заявил, что 2/3 импортной продукции мы можем выращивать у себя. Раз меняется климат, нужно менять и подход.
— Нынешний глобальный агротренд — это производство органических исключительно качественных и по зеленым технологиям. Вы, наверное, заметили, кто по Логойскому тракту перемещается — Исаченко (гебернатор Минской области — Прим. Ред.) строит новый рынок, он будет называться экорынок. Я ему поручил сосредоточить там, чтобы приучить наше население и показать, что такое настоящие продукты. Исключительно чистые продуты. Ну хотя бы для детей. Да, мы гордимся тем, что у нас хорошая сельскохозяйственная продукция. Это правда. Но надо создать чистейшую в экологическом отношении продукцию, пока нам природа позволяет это сделать.
Президент полагает, что уже в этом году экорынок заработает.
— Там все могут приехать и продать свою чистейшую продукцию, а это другие цены, другая рентабельность, но и контроль, конечно. Да, не прорвешься с традиционной продукцией, — добавил президент.
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По словам президента, у нас хорошая сельскохозяйственная продукция. Но нужно еще научиться выращивать экологически чистые продукты, хотя бы для детей.
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