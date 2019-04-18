ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о строительстве экорынка: «Приучить население и показать, что такое настоящие продукты»

19.04.2019 14:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По словам президента, у нас хорошая сельскохозяйственная продукция. Но нужно еще научиться выращивать экологически чистые продукты, хотя бы для детей.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Выступая с ежегодным посланием, Александр Лукашенко заявил, что 2/3 импортной продукции мы можем выращивать у себя. Раз меняется климат, нужно менять и подход.

— Нынешний глобальный агротренд — это производство органических исключительно качественных и по зеленым технологиям. Вы, наверное, заметили, кто по Логойскому тракту перемещается — Исаченко (гебернатор Минской области — Прим. Ред.) строит новый рынок, он будет называться экорынок. Я ему поручил сосредоточить там, чтобы приучить наше население и показать, что такое настоящие продукты. Исключительно чистые продуты. Ну хотя бы для детей. Да, мы гордимся тем, что у нас хорошая сельскохозяйственная продукция. Это правда. Но надо создать чистейшую в экологическом отношении продукцию, пока нам природа позволяет это сделать.

Президент полагает, что уже в этом году экорынок заработает.

— Там все могут приехать и продать свою чистейшую продукцию, а это другие цены, другая рентабельность, но и контроль, конечно. Да, не прорвешься с традиционной продукцией, — добавил президент.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам президента, у нас хорошая сельскохозяйственная продукция. Но нужно еще научиться выращивать экологически чистые продукты, хотя бы для детей.
 
Новости дня
Новости общества
 
Присоединяйся! Прими участие в республиканском субботнике!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика