Лукашенко о строительстве экорынка: «Приучить население и показать, что такое настоящие продукты»

Источник материала: Tut.by

По словам президента, у нас хорошая сельскохозяйственная продукция. Но нужно еще научиться выращивать экологически чистые продукты, хотя бы для детей.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Выступая с ежегодным посланием, Александр Лукашенко заявил, что 2/3 импортной продукции мы можем выращивать у себя. Раз меняется климат, нужно менять и подход.

— Нынешний глобальный агротренд — это производство органических исключительно качественных и по зеленым технологиям. Вы, наверное, заметили, кто по Логойскому тракту перемещается — Исаченко (гебернатор Минской области — Прим. Ред.) строит новый рынок, он будет называться экорынок. Я ему поручил сосредоточить там, чтобы приучить наше население и показать, что такое настоящие продукты. Исключительно чистые продуты. Ну хотя бы для детей. Да, мы гордимся тем, что у нас хорошая сельскохозяйственная продукция. Это правда. Но надо создать чистейшую в экологическом отношении продукцию, пока нам природа позволяет это сделать.

Президент полагает, что уже в этом году экорынок заработает.

— Там все могут приехать и продать свою чистейшую продукцию, а это другие цены, другая рентабельность, но и контроль, конечно. Да, не прорвешься с традиционной продукцией, — добавил президент.