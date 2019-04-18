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Был «немного потерянный». В лесу на Гродненщине нашли тело пропавшего председателя сельсовета

19.04.2019 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Маленькие Жирмуны, что в Вороновском районе, во вторник застыли в ожидании — а потом и в горе. Здесь разыскивали пропавшего председателя сельсовета Мечислава Шведа. Мужчина не пришел на обед, жена забила тревогу — в размеренном ритме жизни председателя такого не случалось. К сожалению, эта история закончилась печально — в обед 19 апреля в лесу нашли тело пропавшего мужчины.


— Усё ж нармальна было. Нічога не здарылася на працы, — говорит помощница председателя Валентина. Женщина признается, что уже три дня, с момента его исчезновения, стоит вот так около окна: а вдруг подъедет машина, а вдруг Брониславович выйдет на работу.


В рабочем кабинете председателя — все, как он оставил: очки на столе, калькулятор, бумага.

— Гэта мы з ім запаўнялі. Ну і паехаў ён. Толькі паглядзеў на мяне так прыстальна. Я да жонкі яго пайшла, пытаю: ці можа нешта ў хаце здарылася? Кажа, што было ўсё добра.



Дочь Мечислава Шведа Татьяна тоже говорит, что дома все было спокойно. Накануне мужчина снял в банкомате зарплату — 400 рублей.

— Он должен был проходить техосмотр, ремонтировал машину, искал старые детали. Его служебная машина [жигули «семерка"] была старенькой.


Татьяна

Некурящий 62-летний председатель накануне своего исчезновения купил две пачки сигарет — и это многих насторожило. Но Татьяна объясняет: отец таким образом часто благодарил кого-то за работу.

— Он никогда с людьми не говорил в приказном порядке, всегда просил. Кому пятерку даст, кому сигарет купит. В его покупке нет ничего странного.

Татьяна говорит, что в последнее время отец был «какой-то задумчивый, молчаливый и немного потерянный». Но женщина связывает такое поведение с тем, что наступила весенняя пора — и стало больше хлопот в сельсовете.

После того, как мужчина не пришел домой, его видели проезжающим около деревни в Лидском районе. Именно там начали поиски, однако с утра в пятницу его машину — старенькую «семерку» — нашли в противоположной стороне от агрогородка — на лесной дороге около карьера, где добывают песок, возле деревни Пецюны. Это в 15 километрах от сельсовета. Места здесь труднопроходимые, вокруг дороги — лесная чаща. Жилых домов поблизости нет. Автомобиль, как говорят местные, заметили с вертолета, начали прочесывать лес и осматривать карьер — и, увы, нашли тело Шведа. К сожалению, эта история закончилась печально.



Что точно случилось, пока неизвестно, предположительно, — суицид. В УВД сообщили, что криминальная версия происшествия не рассматривается. На месте работает милиция.

В поисках участвовали более 50 человек: милиция, военные, таможенники и пограничники, местные жители.


 
 
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В рабочем кабинете председателя - все, как он оставил: очки на столе, калькулятор, бумага.
 
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