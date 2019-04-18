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Лукашенко: готовятся задержания сотни коррупционеров

19.04.2019 15:35 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусский президент предупредил коррупционеров об ответственности: по словам Лукашенко, «бедноту обдирать» он не позволит.

Александр Лукашенко, выступая с посланием народу и Национальному собранию, сообщил, что аресты коррупционеров в стране будут продолжены. Он коснулся «дела медиков», подчеркнув, что за такое в Беларуси сажали и будут сажать. В качестве примера он рассказал про одного из фигурантов, у которого в гараже был склад валюты.

«Рассказывает, что ему подарили, кто-то из России, кто-то из Америки - привезли ему чемоданами валюту и подарили. И он спрятал ее в гараже, двойную стенку сделал там. Этого быть не должно, не надо на меня за это обижаться», — сказал глава государства.

Он отметил, что коррупционная схема по завышению стоимости лекарств и медицинского оборудования не могла остаться без наказания для тех, кто эту схему придумал. 

«Не надо страдать, что «Лукашенко пересажал». Ведите себя нормально, не крадите у людей, не воруйте у государства, как меня мама учила: «не бяры чужога» -  и будешь жить на свободе», — подчеркнул Лукашенко, отметив, что в случае совершения коррупционных преступлений прощения не будет никому.

«Мне уже, знаете, как-то и неудобно. Развернули эту борьбу- на очереди еще сотня человек, доложили. Деваться некуда! Я уже сижу и думаю: завтра опять начнется «навал» целый. Ну как можно, простите, бедноту обдирать?» - заявил Лукашенко.

Напомним, что коррупционный скандал в сфере здравоохранения Беларуси вспыхнул в начале лета прошлого года. Глава КГБ Валерий Вакульчик 25 июня заявил журналистам, что в сфере здравоохранения Беларуси раскрыта масштабная коррупционная схема. Дело медиков стало одним из самых масштабных коррупционных дел за всю историю суверенной Беларуси. В СИЗО КГБ находилось более двадцати человек, многих из которых впоследствии выпустили. К шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет был приговорен замминстра здравоохранения Игорь Лосицкий.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский президент предупредил коррупционеров об ответственности: по словам Лукашенко, «бедноту обдирать» он не позволит.
 
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