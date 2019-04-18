Лукашенко: готовятся задержания сотни коррупционеров

Белорусский президент предупредил коррупционеров об ответственности: по словам Лукашенко, «бедноту обдирать» он не позволит.

Александр Лукашенко, выступая с посланием народу и Национальному собранию, сообщил, что аресты коррупционеров в стране будут продолжены. Он коснулся «дела медиков», подчеркнув, что за такое в Беларуси сажали и будут сажать. В качестве примера он рассказал про одного из фигурантов, у которого в гараже был склад валюты.

«Рассказывает, что ему подарили, кто-то из России, кто-то из Америки - привезли ему чемоданами валюту и подарили. И он спрятал ее в гараже, двойную стенку сделал там. Этого быть не должно, не надо на меня за это обижаться», — сказал глава государства.

Он отметил, что коррупционная схема по завышению стоимости лекарств и медицинского оборудования не могла остаться без наказания для тех, кто эту схему придумал.

«Не надо страдать, что «Лукашенко пересажал». Ведите себя нормально, не крадите у людей, не воруйте у государства, как меня мама учила: «не бяры чужога» - и будешь жить на свободе», — подчеркнул Лукашенко, отметив, что в случае совершения коррупционных преступлений прощения не будет никому.

«Мне уже, знаете, как-то и неудобно. Развернули эту борьбу- на очереди еще сотня человек, доложили. Деваться некуда! Я уже сижу и думаю: завтра опять начнется «навал» целый. Ну как можно, простите, бедноту обдирать?» - заявил Лукашенко.