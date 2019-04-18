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В Минске директор турфирмы обманывала клиентов

19.04.2019 15:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске директор турфирмы обманывала клиентов. Расследование завершено, сообщает Следственный комитет.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Директор турфирмы «Сандали Тревел» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, с декабря 2014 по ноябрь 2015 года она завладела деньгами десяти человек, на общую сумму более 29 тысяч рублей.

Директор должна была оказать туристические услуги, но делать этого не собиралась. Главным условием заключения договора была предоплата.

Кроме того, обвиняемая одолжила еще у двоих граждан деньги на развитие бизнеса и личные нужды — больше 18 тысяч рублей. Частью из них обвиняемая отдала долги нескольким клиентам.

Чтобы усыпить бдительность потерпевших, директор заключала договоры займа, хотя заранее понимала, что деньги не вернет. Во время расследования обвиняемая возместила ущерб некоторым потерпевшим на общую сумму более 30 тысяч рублей.

Действия женщины квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК РБ). Она под подпиской о невыезде. Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным следствия, она обманула 10 человек
 
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