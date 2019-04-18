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«Возраст для экскурсий - 18+». Репортаж из чернобыльской зоны, которую Беларусь открыла для туристов
19.04.2019 15:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На днях польский студент Адам специально приехал на Гомельщину, чтобы попасть в чернобыльскую зону отчуждения. В прошлом декабре эту территорию
В группе с Адамом еще шесть туристов. Сегодня все они проснулись пораньше, чтобы с утра приехать из Хойников, где ночевали, в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.
— Вчера мы гуляли по отселенным деревням, заходили в пустующие дома, — описывает первый день экскурсии гид польской группы Николай.
Сам Николай в Чернобыльской зоне уже девятый раз. Шесть из них он был здесь со стороны Украины. Молодой человек в обычной куртке, кепке. Шутит, никакой специальной обуви или одежды в такие поездки не надевает.
— Доза, которую получает человек здесь за 7−8 часов, сопоставима с двухчасовым полетом на самолете, — объясняет на примере гид. — Главное — соблюдать все правила радиационной безопасности.
— Что это значит?
— Например, не класть вещи на землю, не пить из открытых источников.
Фирма, где работает Николай, занимается туристами-экстремалами шестой год. В их списке маршруты в Японию и Украину, а с февраля — еще и на Гомельщину. Желающих посетить зону отчуждения со стороны Беларуси, не скрывает собеседник, пока немного: направление новое, но интерес к нему растет.
— Путешественников здесь пускают на максимально чистые территории, — описывает белорусские экскурсии собеседник. — Хотя, как по мне, даже в грязных местах дозовые нагрузки на организм человека не смертельны. Есть люди, которые любят цифры. Они бы не отказались поехать туда, где «звенят» дозиметры.
— А кто вообще ездит на такие экскурсии? — спрашиваем у Николая.
— Те, кто интересуется историей катастроф, и экстремалы, которые хотят увидеть то, чего нет в обычной жизни, — описывает своих клиентов гид. — Людей привлекает атмосфера заброшенности, дикой природы. Да и сама радиация — тоже влечет. Говорят, скоро тут будут выдавать накопители, чтобы человек видел, какую дозу получает. Для туристов это тоже интересно.
Пока же группу иностранных посетителей интересует исключительно маршрут. Сверху припекает солнце, снизу жадно пробивается первая в этом году трава, поляки забираются в УАЗик — главный транспорт здешних дорог. Впереди у них семь часов пути, на пути — несколько деревень.
«Возраст для экскурсий — 18+»
У журналистов своя дорога. Точнее маршрут, где иностранцы были вчера. От КПП «Майдан» до первого населенного пункта километров 50. За окнами автобуса — густой лес. Если не знаешь, вряд ли скажешь, что лет 30 назад эта территория оказалась в зоне техногенной катастрофы. Вот под хвойкой белеют пролески. Чуть дальше — пробегает лось.
— Интерес к посещению зоны был всегда, — Петр Николаенко, замначальника Департамента МЧС по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, объясняет, почему зону отчуждения все-таки открыли. — В Украине, например, такие экскурсии проводят уже лет десять. В год Чернобыльскую зону там посещает около 60 тысяч туристов. Да и для заповедника — это дополнительный заработок.
Специалисты не скрывают: конкурировать с украинцами белорусам будет сложно. Все-таки там «в экспозиции» город Припять. Да и на атомную станцию уже можно зайти. Наши фишки — нетронутая природа и самобытность края.
За четыре с половиной месяца «мертвые» земли с белорусской стороны посетило 16 групп. Большинство из них из Польши. Были посетители из Украины, России, Германии и США. Сейчас собираются приехать из Нидерландов.
— На днях звонили россияне: «Можно мы семьей приедем?» Можно, отвечаем, только без детей, — вспоминает разговор Максим Кудин, замдиректора по научной работе Полесского радиационно-экологического заповедника, и предупреждает. — Возраст для экскурсий — 18+.
«Обычно получается 50−60 рублей на человека»
Туристам предлагают два маршрута, в планах — проработать еще столько же. Длина каждого пути — примерно 150 километров.
В маршруте 4−6 деревень, точнее — отселенных населенных пунктов. У большинства из них свои особенности. Вот, предположим, в Красноселье стоит пожарно-наблюдательная вышка высотой 35 метров. Если на нее подняться, увидишь 4-й энегоблок. Дальше — Оревичи, что раскинулись на берегу Припяти. Из интересных объектов здесь большая насосная станция.
Чтобы попасть в зону отчуждения, у простого белоруса есть два пути. Первый — через турагентство. Второй — позвонить в заповедник и записаться на экскурсию. Ждать одобрения придется 3−4 дня. Примчаться «знянацку» и сразу поехать по пустым деревням не получится. Пусть даже вы с ходу готовы выложить 340−350 рублей (столько стоит семичасовая экскурсия) — без согласования нельзя.
Чаще всего люди приезжают в зону группами. Цена экскурсии при этом делится между всеми участниками. Правда, если посетителей набирается больше 10, стоимость общего билета возрастает до 550−570 рублей.
— Обычно получается 50−60 рублей на человека, — переходит к цифрам Петр Николаенко. — Если кто-то приехал один и хочет оплатить день полностью, мы не против, но с декабря был всего один такой посетитель.
В стоимость входит транспорт, сопровождение, а также дозиметрический контроль кожи и одежды, который нужно пройти в конце экскурсии. Дополнительно человек может приобрести спецодежду и респиратор.
«Во время экскурсии просим людей не отклоняться от маршрута»
А в нашем маршруте остановка — Драньки. Официально — отселенно-населенный пункт. По-простому — деревня-призрак. Глухая улица, на ней потрепанные временем и мародерами дома. До аварии здесь жило 232 человека.
— Все эти 30 лет состояние построек никто не поддерживал, — на месте рассказывает Максим Кудин. — Чтобы все было безопасно, в каждой деревне специалисты подыскали по несколько объектов, крепких. Тут не только дома, но и животноводческий комплекс, паромная переправа. Во время экскурсии специалисты всегда просят людей не отклоняться от маршрута.
На самом деле идти строго по маршруту сложно, ведь перед тобой открыта дверь в каждый дом. Казалось бы, хочешь — заходи и даже без стука. Но один момент все-таки останавливает. В договоре прописано: покупая тур, посетитель снимает с заповедника ответственность за свое самочувствие.
— Насколько безопасным в итоге получается маршрут?
— Чем дальше по маршруту, тем больше мощность дозы. Тут она в 2−6 раз превышает в естественный гамма-фон, — рассказывает Максим Кудин и заверяет, что для посетителей подобрали самые безопасные места.
— Вчера мы были с экскурсией в поселке Солнечный. Когда в конце измеряли уровень радиации, прибор показал 0,15 мкЗв.
— Чистые, — проверив «на радиацию» нашу кожу и одежду, говорит в конце экскурсии сотрудник станции дезактивации.
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«Возраст для экскурсий - 18+». Репортаж из чернобыльской зоны, которую Беларусь открыла для туристов
В прошлом декабре эту Чернобыльскую зону отчуждения открыли для посетителей уже и с белорусской стороны. За четыре месяца тут побывало около 80 туристов....
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