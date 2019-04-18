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Единый день информирования прошел в УПК "Жодишковский ясли-сад - средняя школа"

19.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

18 апреля информационная группа под руководством заместителя председателя райисполкома Татьяны Щеберяко встретилась с сотрудниками Жодишковских яслей-сада - средней школы и жителями деревни. 
Основной темой, предложенной для ознакомления и обсуждения, стала "Внешняя политика республики Беларусь. Реализация национальных интересов и укрепление позитивного имиджа белорусского государства на международной арене". Обсудили также систему оздоровления населения и предупреждение пожаров и гибели людей в осенне-летний период.
Татьяна Щеберяко проанонсировала для присутствующих мероприятия, которые в ближайшее время пройдут в районе.
Аналогичные мероприятия прошли в центральной районной аптеке и КУП "ЖРЭС".
Единый день информирования прошел в УПК "Жодишковский ясли-сад - средняя школа"

Единый день информирования прошел в УПК "Жодишковский ясли-сад - средняя школа"


Единый день информирования прошел в УПК "Жодишковский ясли-сад - средняя школа"

Виолетта ВОЙТКО.
Фото автора.
 
 
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18 апреля информационная группа под руководством заместителя председателя райисполкома Татьяны Щеберяко встретилась с сотрудниками Жодишковских яслей-сада -...
 
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