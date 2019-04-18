Источник материала: Светлы шлях

18 апреля информационная группа под руководством заместителя председателя райисполкома Татьяны Щеберяко встретилась с сотрудниками Жодишковских яслей-сада - средней школы и жителями деревни.

Основной темой, предложенной для ознакомления и обсуждения, стала "Внешняя политика республики Беларусь. Реализация национальных интересов и укрепление позитивного имиджа белорусского государства на международной арене". Обсудили также систему оздоровления населения и предупреждение пожаров и гибели людей в осенне-летний период.

Татьяна Щеберяко проанонсировала для присутствующих мероприятия, которые в ближайшее время пройдут в районе.

Аналогичные мероприятия прошли в центральной районной аптеке и КУП "ЖРЭС".





























Виолетта ВОЙТКО.

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