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В выходные ограничат движение на части проспекта Независимости

19.04.2019 16:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На выходные в Минске перекроют участок проспекта Независимости. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Движение на участках проспекта Независимости и улицы Притыцкого ограничат. Это связано с работами по устройству асфальтобетонного покрытия.

Движение ограничат с 23.00 19 апреля (пятница) до 6.00 22 апреля (понедельник) на четной стороне проспекта Независимости на участке от улицы Козлова до Петруся Бровки с пропуском общественного транспорта на проспект Независимости.

Временный запрет движения транспорта также затронет улицу Притыцкого на участке от улицы Евфросиньи Полоцкой до Бельского:

— на нечетной стороне — с 23.00 26 апреля до 22.00 27 апреля;

— на четной стороне — с 22.00 27 апреля до 6.00 29 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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На все выходные в Минске перекроют участок проспекта Независимости. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости»
 
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