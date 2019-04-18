В выходные ограничат движение на части проспекта Независимости

Источник материала: Tut.by

На выходные в Минске перекроют участок проспекта Независимости. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Движение на участках проспекта Независимости и улицы Притыцкого ограничат. Это связано с работами по устройству асфальтобетонного покрытия.

Движение ограничат с 23.00 19 апреля (пятница) до 6.00 22 апреля (понедельник) на четной стороне проспекта Независимости на участке от улицы Козлова до Петруся Бровки с пропуском общественного транспорта на проспект Независимости.

Временный запрет движения транспорта также затронет улицу Притыцкого на участке от улицы Евфросиньи Полоцкой до Бельского:

— на нечетной стороне — с 23.00 26 апреля до 22.00 27 апреля;

— на четной стороне — с 22.00 27 апреля до 6.00 29 апреля.