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Суд второй раз отложил оглашение решения по делу иранца, которого могут депортировать из Беларуси

19.04.2019 16:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19 апреля суд Московского района все еще не может принять решение по делу Мерхдада Джамшидияна, которого отдел по гражданству и миграции постановил отправить на родину в Иран, где его может ждать смертная казнь.

Десятый месяц Мерхдад находится в изоляторе. За это время он ни разу не видел семью. Об этом TUT.BY рассказала дочь иранца. По ее словам, семья в отчаянии.


Дочь Мерхдада Диана в суде 15 апреля. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мерхдад пытается обжаловать в суде решение о депортации. Жалобу рассматривает судья Татьяна Мотыль. Адвокат Наталья Мацкевич просила, чтобы Джамшидияна доставили в суд для дачи пояснений, однако судья ходатайство отклонила.

Напомним, Мерхдад Джамшидиян приехал в Беларусь 25 лет назад, здесь у него жена и трое детей, все — граждане Беларуси.

В 2012 году иранские власти прислали запрос с требованием вернуть его на родину, где против него заведено дело об убийстве матери и родного брата. По версии следствия, он расправился с родственникам, чтобы получить все наследство. В Иране за это предусмотрена смертная казнь. Однако Мерхдад считает преследование политическим. Дело в том, что его брат был активистом оппозиционного движения. По документам, убийство произошло в сентябре 2012 года, а Джамшидиян 25 августа того года уже вернулся в Минск. Второй родной брат и дочь погибшего не верят, что преступление совершил Мерхдад. Они неоднократно заявляли об этом иранским правоохранителям. Генеральная прокуратура Беларуси дважды отказала Ирану в выдаче Мерхдада на родину, это говорит о том, что аргументы, представленные в запросе, не были обоснованными. До недавнего времени Джамшидиян находился в международном розыске по линии Интерпол. Однако адвокат и белорусские правозащитники, которые ему помогают, направили обоснование о его невиновности, и его исключили из базы розыска.

Еще один важный в этой истории момент — Мерхдад принял христианство в Беларуси. По иранским законам, это считается вероотступничеством, за что его могут приговорить к смертной казни.

Адвокат Наталья Мацкевич представила в суде выводы спецдокладчика по правам человека ООН, который отмечает, что за последний год в Иране было 207 смертных казней, наибольшую долю составляют этнические и религиозные меньшинства. Кроме того, международные правозащитники свидетельствуют о том, что в Иране активно применяются пытки — отсечение конечностей, психологическое давление, ослепление, длительное содержание в одиночной камере и другие. А еще нарушены стандарты справедливого суда, в том числе, по делам, где обвиняемых приговаривают к смерти.

Данные основания, по мнению защитника, говорят о том, что Беларусь не может депортировать Мерхдада на родину.

15 марта отдел по гражданству и миграции Московского РУВД вынес решение о депортации Джамшидияна в Иран.

Больше тысячи белорусов обратились к властям с просьбой позволить ему остаться в нашей стране, так как в Иране ему грозит смертная казнь.

Решение по делу сначала планировали огласить 15 апреля, но судья перенесла заседание на 19 апреля. Однако решение не было оглашено и сегодня. По словам адвоката Натальи Мацкевич, заседание отложено на неопределенный срок, поскольку суд продолжает изучать документы по делу.

 
Теги: Минск
 
 
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19 апреля суд Московского района все еще не может принять решение по делу Мерхдада Джамшидияна, которого отдел по гражданству и миграции постановил отправить на...
 
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